Mainfranken-Messe in Würzburg mit rund 600 Ausstellern

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) wird am Samstag um 10.00 Uhr die 31. Mainfranken-Messe in Würzburg eröffnen. In den 23 Messehallen sowie dem Freigelände an der Friedensbrücke sind heuer rund 600 Aussteller - vorwiegend aus der Region – vertreten. Bis zum 6. Oktober hoffen die Organisatoren auf rund 100.000 Besucher auf den Würzburger Mainwiesen. Die Angebote der Aussteller umspannen die Themen Bauen, Wohnen, Energie, Haushalt, Gesundheit, Spiel und Genuss. Geboten werden auch zahlreiche "Erlebnisbereiche" zum Ausprobieren und Mitmachen.

Mittags in Mainfranken live von der Messe

Der Bayerische Rundfunk und sein BR-Studio Mainfranken sind auch dieses Mal wieder vertreten. Auf der Bühne in Halle 11 gibt es eine Mischung aus Information und Unterhaltung. An den Werktagen sendet Bayern 1 das Magazin "Mittags in Mainfranken" von 12.05 bis 13 Uhr live von der Mainfranken-Messe. Das komplette BR-Programm an den Messetagen haben wir in einem praktischen Flyer zum Herunterladen und Ausdrucken für Sie zusammengestellt.