Mainfränkische Werkstätten: Fünf Jahre Berufsvermittlung

"Inklusiv gemeinsam arbeiten“ – so heißt das Projekt der Mainfränkischen Werkstätten in Würzburg, das heute vor genau fünf Jahren begonnen hat. Eine Initiative, in der Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden sollten. Ziel des Projekts ist es, Menschen mit Behinderung maßgeschneiderte Arbeitsplätze in der Nähe ihres Wohnorts zu vermitteln. Die Verantwortlichen ziehen eine erfreulich positive Bilanz.

109 Menschen mit Behinderung vermittelt

Das Projekt hat alle Erwartungen übertroffen. Anvisiert waren 70 bis 80 Vermittlungen in fünf Jahren, 109 sind es bis heute geworden – auch dank der Hilfe des Bezirks Unterfranken, der Stadt Würzburg oder der IHK. Die Menschen, die bisher vermittelt werden konnten, sind in den unterschiedlichsten Branchen untergekommen: vom Pflegebereich bis ins Handwerk oder in der Industrie.

Integrationsbegleiter helfen beim Berufseinstieg

Hilfestellung leisten den Menschen mit Behinderung dabei sogenannte Integrationsbegleiter. Sie unterstützen beim Einstieg in den Beruf und helfen, kleinere Probleme aus dem Weg zu räumen. Insgesamt kümmern sich die Mainfränkischen Werkstätten aktuell um 1.361 Menschen mit Behinderung. Das gemeinnützige Unternehmen hat Standorte in Würzburg, Ochsenfurt, Sommerhausen, Kitzingen, Schwarzenau, Marktheidenfeld und Gemünden.