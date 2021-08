Mainfähre Stadtprozelten-Mondfeld am Wochenende außer Betrieb

Krankheits- und urlaubsbedingt am kommenden Wochenende die Mainfähre zwischen Stadtprozelten (Lkr. Miltenberg) und Mondfeld (Lkr. Main-Tauber) pausieren, dann das dritte Wochenende in Folge. Trotz aller Bemühungen sei es dem Zweckverband Mainhafen und Fähre Wertheim nicht gelungen, die personelle Lücke zu überbrücken. "Wir bedauern das und versichern allen Fahrgästen, weiter mit Hochdruck an einer Lösung zu arbeiten", teilte der Zweckverband mit. Ab Montag setzt die Fähre wieder gemäß dem Sommerfahrplan über.

Zweckverband freut sich über Spontanbewerbungen

Wer als Aushilfe oder auch langfristig Interesse am Fährdienst hat, könne sich unter Telefon 09342 / 301-201 melden. Der Zweckverband Mainhafen informiert über den Betrieb auf seiner Internetseite unter www.mainhafen-wertheim.de.