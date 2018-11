Mainfähre Gemünden nimmt Abschied - mit guter Bilanz

"Wir können eine erstaunlich gute Bilanz ziehen". Das sagt heute der Betreiber der Mainfähre zwischen Langenprozelten und Hofstetten, Michael Maul, im Gespräch mit dem BR. Statt der einst prognostizierten 300 Autos pro Tag nutzten während der 20-monatigen Bauphase an der Mainbrücke durchschnittlich 800 Fahrzeuge die Fähre. Der Spitzenwert lag bei 1.400 Autos. Hinzu kamen täglich rund 1.500 Passagiere.

Rheinländer als Fährpersonal auf der Mainbrücke Gemünden

Das Personal der Mainfähre rekrutierte der Betreiber vorübergehend vom Rhein - und entgegen mancher Erwartungen gab es keinen Kulturschock auf Seiten der Interims-Franken. Das Fährpersonal habe sich in und um Gemünden herum sehr wohl gefühlt, so Michael Maul. Ort, Landschaft, die Menschen und das gute Essen hätten es dem Personal leicht gemacht. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Gemünden sei "hervorragend" gewesen. Während ihrer Einsatzzeit in Gemünden musste die Fähre zwei Unterbrechungen wegen technischer Defekte verkraften, aber insgesamt sei alles erfreulich verlaufen.

Abschied mit Würsten und Bier: Fährenfest am Samstag

Weil alles so gut geklappt hat, lädt Michael Maul am Samstag von 12 bis 15 Uhr zu einem Fährenfest mit kostenlosen Würsten und Bier. Dann pendelt die Fähre ein letztes Mal für Fußgänger und Radler, mit dem Autotransport ist seit der Verkehrsfreigabe der sanierten Brücke am Mittwoch ohnehin Schluss. Am Sonntag entscheidet sich dann, ob sich die Fähre zur Überholung in der Werft in Richtung Rhein aufmacht. Wegen des Niedrigwassers am Rhein könnte es aber auch sein, dass die Fähre noch eine Weile im Schutzhafen von Gemünden verbleibt.