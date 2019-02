Main-Spessart: Mehr Solaranlagen durch neues Projekt

Mit Hilfe des Solarpotential-Katasters können die Bürger den Solar-Check für ihr Dach machen. Mit der Eingabe weniger Parameter kann sich nun der Hausbesitzer ausrechnen lassen, welchen Energieertrag eine Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach erbringen würde.

Infoveranstaltung zum Thema Solaranlagen im März

Im Landkreis Main-Spessart gibt es in Sachen Photovoltaik noch viel Potential. Erst auf acht Prozent der Hausdächer sind bislang Solarstrom-Anlagen montiert. Das Projekt "Solar-Check" wird vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert. Der Landkreis Main-Spessart hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 rechnerisch energieautark zu sein. Am 13. März gibt es hierzu auch eine Info-Veranstaltung in Karlstadt.