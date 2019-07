Main: Feuerwehren aus ganz Bayern üben, Ölsperren zu errichten

50 Feuerwehrleute sind an der Übung beteiligt. Das Einsatzszenario: Ein Tankschiff ist auf Grund gelaufen – Benzin und Heizöl sind ausgelaufen, der Ölteppich treibt flussabwärts.

Wie man eine Umweltkatastrophe verhindert

Die Feuerwehrleute kommen mit schwerem Gerät ans Mainufer. Ein Trupp wickelt den Ölschlauch von einem Anhänger und legt ihn am Ufer aus. Ein zweiter Trupp baut innerhalb von zehn Minuten ein großes, rundes Auffangbecken auf, das 50.000 Liter aufnehmen kann. Im Anschluss wird die Ölsperre in einem 45-Grad-Winkel zum Ufer über den Main gezogen. Mit einem sogenannten Skimmer kann die Ölschicht schließlich abgesaugt und in das Becken gepumpt werden.

Ausrüstung für Ölsperren im gesamten Freistaat verteilt

In ganz Bayern gibt es 53 Standorte für solche Ölsperren, für die vor Ort jeweils mehrere Feuerwehren zuständig sind. Beim Hochwasser 2013 in Deggendorf haben sich diese Ölsperren bewährt. Damals waren mehr als tausend Häuser überflutet. Viele Heizöltanks liefen aus. Insgesamt sieben Ölsperren kamen zum Einsatz. Damit wurde das Heizöl - über 500 Tonnen insgesamt - gesammelt und abgeschöpft, bevor das Wasser wieder fiel. Einige hundert Häuser konnten so gerettet werden, deren Wände sonst außen und innen mit einem Heizölfilm überzogen worden wären.

Die Feuerwehren in Bayern müssen sich vor Ort auf jeweils ganz verschiedene Szenarien einstellen. Der Kurs "Ölsperre" findet einmal im Jahr für Feuerwehren aus ganz Bayern an der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg statt.