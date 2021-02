Main-Donau-Kanal friert zu: Eisbrecher sind im Einsatz

Nach den frostigen Temperaturen vom Wochenende hat sich eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht auf dem Main-Donau-Kanal gebildet. Besonders betroffen von dem Eis sind derzeit die Schleusen zwischen Erlangen und Hilpoltstein. Deshalb kommen jetzt erstmals in diesem Winter Eisbrecher zum Einsatz.

Erste Einschränkungen im Schiffsverkehr

Sie sollen das Eis vor allem in den Hafenbecken und rund um die Schleusen brechen. Denn durch den Schleusungsvorgang entsteht vor allem im Oberwasser vor den Toren eine Strömung, so dass sich hier die Eisplatten sammeln. Ohne die Eisbrecher könnten die Binnenschiffe stecken bleiben. Außerdem schieben die Schiffe beim Schleusen Eis in die Schleusenkammern. Dieses müssen Mitarbeiter mit langen Stangen abstoßen. Da dies nur tagsüber möglich ist, ist der Kanal nun in diesem Abschnitt nachts für den Schiffsverkehr gesperrt.