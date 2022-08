Main-Donau-Kanal: Auto kracht von Schiffskran auf Hafenmauer

Ein Auto ist an einer Schleuse in Bamberg von einem Schiffskran gefallen, weil der Kapitän den Wagen möglichst schnell an Land bringen wollte. Der 53-Jährige hatte seinen Wagen schon in der Schleusenkammer mit einem Kran angehoben. Mitarbeiter hätten ihn noch davor gewarnt, teilte die Polizei mit.

Sachschaden beträgt insgesamt 28.000 Euro

Der Kran des Güterschiffs verfing sich dann mit dem daran baumelnden Auto in einem Mast der Schleuse, woraufhin sich das Auto in der Luft aufs Dach drehte und auf die Schleusenmauer sowie ein kleines Gebäude fiel. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro beim Auto und 20.000 Euro beim Gebäude. Ob die Unfallfolgen von einer Versicherung abgedeckt sind, konnte die Wasserschutzpolizei nicht klären.