Maikundgebung und Friedensfest in Nürnberg

Bierzeltbänke und Musik und dazu Gewerkschaftsplakate und Parolen – nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war die traditionelle Maikundgebung auf dem Nürnberger Kornmarkt für viele auch ein Fest des Wiedersehens und ein Schritt zurück zur Normalität. Das Maifest habe die vergangenen Jahre gefehlt, nun könne man endlich wieder sichtbar für die gemeinsamen Ziele eintreten, hieß es von Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

DGB: Gewerkschaftsarbeit dringender denn je

Gemeinsam Zukunft gestalten lautete denn auch das Motto der zentralen Kundgebung für Bayern. Und Themen zum gemeinsamen Anpacken brannten den Teilnehmenden zur Genüge auf der Seele: Gerechtigkeit in der Bezahlung von Frauen und Männern, sichere Renten, von denen sich leben lässt, die Bedingungen in der Ausbildung, Sorge um die steigenden Preise. "Keine Subventionen für Redite" lautete eine der Forderungen auf den Plakaten. Entsprechend kämpferisch gab sich auch DGB-Bayern-Chef Bernhard Stiedl. Auf ihren Erfolgen in der Corona-Pandemie – wie etwa der Ausweitung der Kurzarbeit – ausruhen würden sich die Gewerkschaften nicht. Die Pandemie und nun auch der Krieg in der Ukraine zeigten, dass die Einmischung der Gewerkschaften weiterhin nötig und dringender denn je seien, so Stiedl bei der Großkundgebung auf dem Nürnberger Kornmarkt.

"Ohne uns würde Deutschland nicht so gut durch die Krise kommen. Wir sind heute wichtiger denn je, wir sind zukünftig wichtiger denn je. Wir Gewerkschaften sind hier, wir Gewerkschaften sind laut und wir werden die gerechten Forderungen einfordern." Bernhard Stiedl, Vorsitzender DGB-Bayern

Das Gesundheitswesen müsse weg von der Profitorientierung und hin zur Patientenorientierung.

DGB: Keine Steuern für Lohndumping

Bayerns DGB-Vorsitzender kritisierte außerdem Arbeitgeber, die sich den Anforderungen eines fairen Wettbewerbs durch Tarifflucht entziehen würden. "Wir wollen keine Wirtschaft, die auf die Ausbeutung der Beschäftigten setzt. Betriebe sollen durch ihre Produkte konkurrieren und ihr Geschäftsmodell nicht auf prekärer und schlecht bezahlter Arbeit aufbauen." Und auch die Bayerische Staatsregierung trage Verantwortung im Kampf um gerechnete Löhne und gegen Tarifflucht: Dass die Staatsregierung kein Tariftreue- und Vergabegesetz für öffentliche Aufträge einführe, bemängelte Stiedl scharf. "Wir zahlen aber keine Steuern, damit Lohndumping-Firmen und Lohndrücker bevorzugt werden."

Ebenfalls unübersehbar und unüberhörbar waren die vielen Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Teilnehmende trugen Fahnen und Ansteck-Pins in den Farben der Ukraine und nicht zuletzt DGB-Mittelfranken-Geschäftsführer Stephan Doll erinnerte angesichts des Kriegs in der Ukraine als Nürnberg als Stadt der Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Putin und seine Unterstützer müssten zur Verantwortung gezogen werden.

Friedensfest mit Tradition

Der Maikundgebung auf dem Nürnberger Kornmarkt war ein Kundgebungszug vom Aufseßplatz durch die Nürnberger Südstadt zum Kornmarkt vorausgegangen. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden an der Kundgebung auf rund 1.500 Menschen. Traditionell zuende ging die Maikundgebung mit dem Friedensfest – samt internationalem Kulturprogramm und Spezialitäten aus aller Welt.