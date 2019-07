Maikäfer-Engerlinge zerstören hektarweise Wiesen in Niederbayern

Keine Bekämpfungsmöglichkeiten gegen Engerlinge

Das Problem: Es gibt keine wirksam zugelassene Bekämpfungsmöglichkeit. "Es gibt eine Pilzgerste, die in Österreich angewandt wird. Was ich von Betroffenen gehört habe, soll das wirksam sein. Bei uns in Deutschland ist es nicht zugelassen", wie Koller sagt.

"Wir können nichts machen, außer zuschauen. Wenn die Felder abgefressen sind, kann man die Wiesen wie einen Rollrasen abziehen." Hans Koller, Kreisobmann Passau

Engerlinge bevorzugen extensiv bewirtschaftete Flächen

Laut Koller begünstigt die Trockenheit die Ausbreitung des Engerlings. Auffällig für Koller ist, dass die Engerlinge sich auf extensiv bewirtschafteten Wiesen wohl fühlen - hier wird weniger gedüngt und weniger gemäht. "Das ist schlecht, das ist ein großer wirtschaftlicher Schaden."