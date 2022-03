Maierhöfen: Eine Römerstraße unter geplantem Baugebiet?

Lange wurde vermutet, dass unter dem Baugebiet die Reste einer alten Römerstraße liegen, die dort einmal verlaufen sein soll. Deshalb gab es jetzt sogenannte Sondierungsgrabungen, um herauszufinden, ob die Straße dort ist.

Wo verläuft die alte Römerstraße?

Jetzt hat man in Maierhöfen Gewissheit: sehr wahrscheinlich läuft die alte Römerstraße nicht durch den Süd-Westen von Maierhöfen – zumindest nicht durch die Fläche, auf der demnächst ein Baugebiet entstehen soll. Darauf deuten jetzt zumindest die Grabungen in der Gegend hin. Nach Angaben von Maierhöfens Bürgermeister Martin Schwarz ist dabei nämlich nichts gefunden worden – das hat auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege so bestätigt.

Sondierungsgrabungen mit einem Archäologen

Weil die Gemeinde das Grundstück bebauen will und sich nicht sicher war, ob die Römerstraße hier vielleicht verläuft, hat sie extra einen Archäologen beauftragt; ein Bagger schaufelte mehrere knietiefe Furchen in die Wiese. Aber: kein Hinweis auf die römische Trasse.

Maierhöfen will jetzt das Baugebiet entwickeln

Die könnte also irgendwo in der Nähe von den Römern gebaut worden sein. Die Straße soll sich von Kempten quer durchs Westallgäu bis nach Bregenz in Vorarlberg erstrecken. Wo genau sie verläuft ist nicht klar, ebenso, ob es weitere Untersuchungen geben wird. Klar ist aber, dass Gemeinde Maierhöfen das rund ein Hektar große Grundstück jetzt kaufen und es zum Baugebiet entwickeln will. Bürgermeister Schwarz sagte dazu, jetzt habe man schließlich Sicherheit.