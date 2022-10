Maidbronn: Großangelegte Suchaktion nach Hilferuf

Nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken gingen am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr zwei Notrufe ein. Zwei Spaziergänger erklärten unabhängig voneinander, dass sie in einem Waldstück bei Maidbronn (Ortsteil von Rimpar, Landkreis Würzburg) Schreie oder Hilferufe eines Mannes vernommen hätten.

Rettungshunde, Drohnen und Hubschrauber im Einsatz

Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion in dem rund 85 Fußballfelder großen Waldgebiet gestartet. Laut Bayerischem Roten Kreuz waren mehr als 40 Rettungskräfte im Einsatz. Dabei waren auch mehrere Geländefahrzeuge, eine Rettungshundestaffel der DLRG Gerbrunn, Drohnen und auch ein Polizeihubschrauber.

Ergebnis der Suche: "Niemand in Not"

"Trotz mehrstündiger, gründlicher Suche" hätten die Einsatzkräfte jedoch keine hilflose Person auffinden können. "In der Gewissheit, dass hier niemand in Not ist, konnte der Einsatz daher beendet werden", meldete das BRK am späten Samstagnachmittag.