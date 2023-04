Maibockanstich: Wahljahr, Wüst und Wohnungen - spotted by Django

Es gibt genug Gründe zum Feiern - wenn man genau hinschaut. So wie Django Asül beim traditionellen Maibockanstich im Münchner Hofbräuhaus.

Und nach drei Jahren der Absage hätten sich einige "Jubiläen" angehäuft, zählt der Kabarettist in seiner 50-minütigen Festrede auf: zehn Tage Abschaltung des Atomreaktors Isar II, fünf Jahre Ministerpräsident Söder – und zehn Jahre Verkauf der GBW-Wohnungen durch selbigen.

Wohnungsbau: Asül und die Zahlenspiele der CSU

Auf den bayerischen Wohnungsbau hat es Asül an diesem Abend besonders abgesehen: "Es sind über 800 Wohnungen im Bau. 200 plus 800 ergibt 1.000. Prophezeit hat der Markus 10.000. Es fehlt also nur noch eine Null, bis man am Ziel ist. Und wer in der Schule aufgepasst hat, weiß auch: Eine Null ist so gut wie nix."

Doch der Niederbayer glaubt den wahren Grund für die Zahlenspiele der CSU gefunden zu haben: "Wären die 10.000 Wohnungen schon fertiggestellt, hätte das die Opposition als plumpes Wahlkampfmanöver bezeichnet. Und das hat ein Söder nicht nötig. Der Markus wünscht sich einen Wahlkampf auf Augenhöhe. Da wären beeindruckende Erfolge im Baubereich höchst unfair."

Kabarettist "derbleckt" Polit-Riege

Das Thema Wahlkampf sorgt heuer für das Grundrauschen in Asüls Rede. Und er zieht Bilanz über die vergangenen Jahre: Gnadenlos wird mit Lockdown, Stammstrecke und Untersuchungsausschüssen abgerechnet.

Das ist es, was die anwesende Polit-Riege von Asül erwartet. Und was sie gleichermaßen fürchtet: Derbleckt zu werden, den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Wer nicht in der Rede erwähnt wird, gilt nichts im freien Staate Bayern. Das macht den Maibockanstich zu einer Art "kleinen Schwester des Nockherbergs".

Etwa 600 Gäste aus Politik, Medien und Gesellschaft werden jedes Jahr geladen - neben Ministerpräsident Söder, dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, den bayerischen Grünen mit Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, Umweltminister Thorsten Glauber, Kultusminister Michael Piazolo (beide Freie Wähler) war heuer auch Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen dabei. Den warnt Söder auch sogleich: Der Maibock sei kein Kölsch. Man müsse das Bier schon mit Maß genießen.

Wüst sei aber nur gekommen, weil Söder ihm habe beweisen wollte, dass es Hubert Aiwanger wirklich gebe, so Asül, - Aiwanger sei schließlich eine Art bayerischer Yeti.