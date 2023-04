Maibockanstich in München: Es braut sich wieder was zam

Bier und Brauchtum bleiben die DNA Bayerns – auch oder gerade den jüngsten Krisen zum Trotz. Nach drei Jahren der Absage wegen Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg findet am Dienstagabend wieder der traditionelle Maibockanstich statt: Das erste Fass Maibock wird angezapft.

Der Bayerische Rundfunk überträgt den Maibockanstich am 25. April ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen und eingebettet im Stream über diesem Artikel.

Django Asül derbleckt Polit-Prominenz

Im Münchner Hofbräuhaus werden dazu jedes Jahr etwa 600 Gäste aus Politik, Medien sowie der Bierbranche erwartet – und Django Asül, der das Event bereits seit 2008 als Kabarettist mit Humor und Spott garniert. Seine Reden, in denen er die Anwesenden derbleckt, haben längst Kultstatus. Nicht umsonst gilt der Maibockanstich als "die kleine Schwester" des Nockherbergs.

Auf Gnade darf dabei niemand hoffen, mit Scharfsinn und Wortwitz wird der Niederbayer der politischen Führungsriege in diesem Jahr wieder den Spiegel vorhalten. An Themen wird es ihm, im Jahr der Landtagswahl und nach dem Auftauchen des neuen "Problembären" in Bayern, sicher nicht mangeln.

Bier-Gaudi mit langer Tradition

Den Fassanstich übernimmt traditionell der Hausherr und Aufsichtsratsvorsitzende, Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) - das Hofbräuhaus befindet sich seit 1852 im Besitz des Freistaats.

Die Wurzeln des Maibockbiers reichen aber noch weiter in die Geschichte zurück. Der Name leitet sich von der niedersächsischen Stadt Einbeck ab. Von dort bezogen Bayerns Herzöge bis Ende des 16. Jahrhunderts ihr Lieblingsbier.

Weil der Import nach Bayern damals sehr teuer war, entwickelte man ab 1589 ein eigenes Bier dieser Sorte. Es sollte allerdings bis 1614 dauern, bis Elias Pichler die richtige Würze für das erste Münchner Bier nach "Einbeckisch" oder "Ainpöckhischer" Art fand, das den Menschen in der Region geschmacklich zusagte. Im bayerischen Dialekt wurde daraus im Laufe der Zeit das "Bockbier".

Bockbier: Wo es herkommt und es ausmacht

Seit dem Frühjahr 1639 wurde es für alle Münchner ausgeschenkt - traditionell wird der Maibock oder "Frühlingsbock" also zwischen der Fastenzeit und dem Beginn des Frühsommers, wenn die Zeit der Vollbiere beginnt, getrunken. Beim Maibock handelt sich um ein untergäriges Starkbier mit einem Alkoholgehalt ab circa 6,0 % Vol.

Stark- oder Bockbiere müssen einen Stammwürzegehalt von mindestens 16 Prozent haben. Das entspricht aber nicht dem Alkoholgehalt. Die "Stammwürze" ist der Anteil gelöster Stoffe wie Eiweißen, Mineralien, Vitaminen, aber vor allem Zucker, in der Biermischung vor der Vergärung. Bei der Vergärung wird der Zucker in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt - je höher der Stammwürzegehalt also ist, desto höher ist am Ende auch der Alkoholgehalt des fertigen Bieres.