Maibock: Bockbier vom Bäckermeister

Ein kräftiger Strahl schießt aus dem Zapfhahn des Holzfasses in den leicht schräg gehaltenen Bierkrug. "Das war schon alles", sagt Bäckermeister Thomas Zimmer, der das Fass mit dem Maibock angestochen hat und diese Variante des Bockbiers auch brauen ließ. Zimmer ist der letzte Bayreuther Bäcker, der noch sein traditionelles Braurecht ausübt.

Als Bayern einen Braumeister abgeworben hat

"Wir haben ein fränkischen Doldenhopfen mit drin, da sind wir auch stolz drauf", sagt Zimmer. Von den Volumenprozenten sei der Maibock "nicht so schlimm, das sind jetzt 6,8 Volumenprozent. Ein schöner, angenehmer, süffiger Bock". Zur Einordnung: Der Maibock muss mehr als sechs Prozent Alkoholgehalt haben – darunter wäre es kein Bockbier. Im Gegensatz zu den eher dunklen Winterböcken, die vor Weihnachten und während der Fastenzeit ausgeschenkt werden, ist der helle Maibock nicht so kräftig und alkoholhaltig.

Seinen namentlichen Ursprung hat das Bockbier übrigens gar nicht in Bayern, sondern in Niedersachsen, genauer gesagt in der Stadt Einbeck. Hier wurde einst Bier für den Export gebraut, mit hohem Alkoholgehalt für eine längere Haltbarkeit. "Die Bayern haben das nicht so gut gekonnt und haben es dann geschafft, aus Einbeck einen Braumeister abzuwerben", erklärt Norbert Heimbeck vom Verein "Genussregion Oberfranken". Dieser Braumeister habe 1614 erstmals in München im Hofbräuhaus ein Bockbier nach Einbeckscher Art gebraut. Im Lauf der Zeit sei daraus dann das Bockbier geworden.

Maibock wird zwischen März und Mai ausgeschenkt

Mittlerweile hat das Bockbierbrauen vor allem in Oberfranken Tradition. Einen Überblick über die zahlreichen Bockbiere gibt es bei einem Bayreuther Bierhändler, der 400 verschiedene, vor allem fränkische Biersorten führt. "Wir haben um die 80 Böcke im System, die saisonal verfügbar sind", sagt Johannes Barthelmes vom Bayreuther Getränkemarkt Keil. Der Großteil sei in der Vorweihnachtszeit zwischen Oktober und Neujahr verfügbar. Jetzt im Mai habe der Händler 15 bis 20 verschiedene Böcke im Sortiment.

Der Maibock ist ein saisonales Bier, das zwischen März und Mai ausgeschenkt wird. In den Gaststätten wird der Bockbieranstich entweder groß gefeiert oder das Bier einfach nur ausgeschenkt. Den neuen Bayreuther Beck'n Bock gibt es nur im Mai in der Bäckerei – oder so lange der Vorrat reicht.