Maibaumunglück von Wettelsheim: Ermittlungen eingestellt

Die Ermittlungen wegen des Maibaumunglücks in Wettelsheim (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) sind eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ansbach nun mit. Der Vorfall am 30. April 2018 war laut Staatsanwaltschaft ein "nicht vorhersehbarer Unglücksfall". Die Spitze des aufgestellten Maibaums war abgebrochen und auf eine auf einer Bierbank sitzende 29-Jährige gestürzt. Die Frau starb an ihren Kopfverletzungen. Ein neben ihr sitzendes dreijähriges Kind wurde verletzt.

Baum war von Pilz befallen

Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein. Dies sollte klären, ob ein Verschulden Dritter vorlag, vor allem ob der Baum vorher beschädigt war oder ob er beim Fällen oder Bearbeiten beschädigt wurde. Ein Sachverständiger kam nun zu dem Ergebnis, dass der Baum mit einem seltenen Pilz an einer ungewöhnlichen Stelle befallen war. Dabei kam es zu einer Strukturschädigung des Holzes, die noch nicht sichtbar gewesen sei. Erst der am Unglückstag schwach wehende Wind habe den Baum dann so beansprucht, dass die Spitze abgebrochen sei.

Unglück nicht vermeidbar

Deshalb ist der Vorfall in Wettelsheim laut Staatsanwaltschaft ein nicht vorhersehbarer und von den mit dem Fällen und Aufstellen des Baumes Beteiligten auch nicht vermeidbarer Unglücksfall, bei dem mehrere äußert unwahrscheinliche Umstände zusammengetroffen sind. Das Ermittlungsverfahren wurde daher eingestellt.

Aufwendige Untersuchungen für das Gutachten

Der Sachverständige für Baumpflege und Verkehrssicherheit von Bäumen hatte für sein Gutachten die Unglücksstelle, den Fällort und den zerbrochenen Stamm untersucht. Zudem nahm er umfangreiche Berechnungen zur Windkraft, Wiege- und Widerstandsmomenten vor, so die Staatsanwaltschaft. Der Maibaum wurde ihren Angaben zufolge im Stadtwald Treuchtlingen gefällt, anschließend in einer Scheune gelagert und dann durch eine Fachfirma mittels eines Telekranes aufgestellt. Die Länge des Baumes betrug ohne aufgesetzte Spitze 29 Meter.