Maibaum während Corona? Wie Marktheidenfeld den Brauch fortführt

Bratwurst vom Grill und Biertischgarnituren: Einmal jährlich, in der Nacht auf den 1. Mai wiederholt sich dieses Schauspiel in zahlreichen unterfränkischen Dörfern, Gemeinden und Städten. Beim traditionellen Maibaumaufstellen kommt der Ort zusammen. Wegen der Corona-Pandemie ist das heuer nicht möglich. Nur vereinzelt gibt es Maibäume zu sehen. Marktheidenfeld hat seinen nun aufgestellt.

Maibaum aus Aluminium

"Normalerweise ist hier doch etwas mehr Betrieb", sagt Feuerwehr-Kommandant Bernhard Nees. Einen Maibaum gibt es zwar wie gewohnt, allerdings kein Fest. Schon seit letztem Jahr setzt Marktheidenfeld auf einen Maibaum aus Aluminium: zwölf Meter hoch, 200 Kilogramm schwer. Eigentlich hatte sich die Stadt aus Sicherheitsgründen dafür entschieden. Wegen der trockenen Sommer sind Fichten inzwischen immer brüchiger. Das Verletzungsrisiko durch abfallende Äste oder die Spitze sei zu groß.

"Wir sind dafür im ersten Jahr etwas belächelt worden. In diesem Jahr ist der Vorteil, dass wir den Baum ohne großen Personalaufwand aufstellen können." Bernhard Nees, Kommandant Feuerwehr

Maibaumaufstellen während der Corona-Krise

An einer Drehleiter haben die Feuerwehrleute ein Seil befestigt, mit dem sie die Baumspitze aufrichten. Drei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind gekommen, dazu zwei Feuerwehrmänner. In einer knappen Viertelstunde steht der Aluminium-Stamm. Dass sie den Baum bereits am 29. April richten, hängt mit einem grünen Markt am nächsten Tag zusammen. Da würden sich vermutlich schneller Schaulustige versammeln, sagt Nees.

Die Ortsteile von Marktheidenfeld verzichten in diesem Jahr auf einen Maibaum. Viele andere Orte in Unterfranken haben sich ähnlich entschieden. Einige Kilometer weiter in Main-Spessarts Kreisstadt Karlstadt gibt es einen Baum, allerdings entbehren die dortigen Trachtler Pferdefuhrwerk und Stützstangen. Mit einem Kran hat das Städtische Bauamt den Baum aufgestellt. Den Zeitpunkt haben die Verantwortlichen vorab nicht bekanntgegeben: damit sich keine Menschenansammlungen bilden.

Feierlichkeiten entfallen in Marktheidenfeld

Einen Maibaum so ganz ohne Fest: Das sei "schon ein bisschen trostlos", sagt Thomas Horner vom Städtischen Bauhof in Marktheidenfeld, kurz bevor und seine Kollegen wieder aufbrechen. Als auch das Feuerwehrauto mit Bernhard Nees abfährt, kehrt auf dem Platz wieder Ruhe ein. Kein Brauch kommt ohne die Menschen aus, die ihn mit Leben füllen.