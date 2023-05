Maibaum aufstellen in Bayern - mit Irxenschmalz und Schwaiberln

Am 1. Mai wachsen sie in vielen bayerischen Gemeinden wieder in den Himmel: die Traditionsstangerl. In der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach werden diesmal sogar zwei Maibäume aufgestellt - im gleichnamigen Ort und im benachbarten Dorf Frauenried. Dort fährt der Maibaum mit dem Traktor zum Aufstellungsplatz, während er in Irschenberg von einem Pferdegespann gezogen wird. Der Stamm ist traditionell geschmückt und weiß-blau bemalt.

Rund 60 Helfer braucht es, um den 30 Meter langen und tonnenschweren Fichtenstamm in die Senkrechte zu bringen. Mit Muskelkraft, wie es die Tradition verlangt. Die Irschenberger gehen allerdings auf Nummer sicher und haben einen Kran bestellt: nicht zum Aufstellen - da kommt nur reines "Irxenschmalz" zum Einsatz - sondern um den Stamm bei Regen abzusichern. Auf nassem Untergrund können beispielsweise die Scherstangen, mit denen der Stamm in die Höhe gehievt wird, rutschen.

Wach die ganze Nacht: Aufpassen auf den Maibaum

Geschlagen, also gefällt wurde der Baum bereits im Dezember, dann entrindet, gehobelt und mit gemalten Zunftzeichen geschmückt. Dann heißt es: gut verstecken, damit ihn niemand klaut. Das Maibaum-Stehlen ist so alt wie der Brauch selbst. Deshalb ist es Aufgabe der Maibaumwache, das Prachtstangerl nicht aus den Augen zu lassen. Vor allem in der Nacht. Diesen Job erledigen in der Regel die Trachten- oder Burschenvereine. Gelingt es den Dieben, ihre Beute unbemerkt über die Ortsgrenze hinaus zu bringen, verlangen sie eine Ablöse: Bier und Brotzeit. So will es der Brauch. Erst dann rücken sie den Maibaum wieder raus und er kann termingerecht aufgestellt werden. In Irschenberg blieben sämtliche Klau-Versuche diesmal allerdings erfolglos.

Alles neu macht der Mai: Maximal fünf Jahre

Stehen bleiben darf ein Maibaum maximal fünf Jahre, dann muss aus Versicherungsgründen ein neuer Stamm her. In der Zwischenzeit wird der Maibaum regelmäßig auf Schäden und Schädlinge kontrolliert: Nach zwei Jahren muss ein ausgebildeter Holz-Sachverständige den Baum untersuchen, danach ist jedes Jahr eine neue Prüfung fällig. Die Irschenberger entdeckten einen Riss im Stamm, deshalb musste der alte Stamm bereits nach vier Jahren weg.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Maitanz

Steht der Maibaum sicher in seiner Verankerung, wird gefeiert. Der ganze Ort ist auf den Beinen und feiert mit. Traditionell trumpft in Irschenberg der Trachtennachwuchs auf: Die Kindergruppe zeigt Schuhplattler und Tänze. Im benachbarten Frauenried setzt der Burschenverein dagegen auf rockige Töne unterm Maibaum: Die Band spielt mit Ziehharmonika und Schlagzeug auch mal Songs von AC/DC.

Ungewöhnlich klingt auch die Dorf-Geschichte des Maibaumaufstellens: 2014 hatten die Burschen den Maibaum der Stadt Tegernsee "erbeutet" und die wollte den Baumstamm nicht mehr zurück haben. So blieb das Traditionsstangerl kurzerhand in dem beschaulichen Dorf und seitdem wachsen in Frauenried wieder Traditionsstangerl in den Himmel.

Hoch die Bäume: Schneller, höher, praktisch

Auf der Zugspitze, 2.962 Meter, steht der höchste Maibaum Deutschlands. Seit 1996 werden knapp unter dem Gipfel, auf dem Zugspitzplatt, die Traditionsstangerl aufgestellt - und gerne geklaut. Auch diesmal waren wieder Diebe am Werk, obwohl der 18 Meter lange Fichtenstamm gut versteckt war.

In Reichersbeuern, Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen, liegt das Maibaumaufstellen in der Hand der Maiburschen. Wer mitmachen will, muss unverheiratet sein. Ihren Baum holen sie frühmorgens aus dem Wald und stellen ihn "nackert", also naturbelassen und unbemalt auf. Diese Maibaum-Variante ist besonders im Isarwinkel beliebt. Und sie hat einen großen Vorteil: Diebe haben praktisch keine Chance zum Stehlen.

Auf dem 1.203 Meter hohen Blomberg bei Bad Tölz trifft sich die "Tölzer Schützenkompanie 1705" zum Maibaumaufstellen. Schaulustige können ihnen vom Blomberghaus bei der Arbeit zuschauen: Alle zwei Jahre tauschen die Schützen ihren Baum aus.