Erst klauen, dann aufstellen: Maibäume im Landkreis Altötting

Zwei Jahre lang gab es kein Maibaumaufstellen in Bayern. Kein Fest für das ganze Dorf am 1. Mai, kein Tanz, keine Trachten. Doch jetzt ist es bald wieder so weit. Viele Orte in Oberbayern bekommen heuer endlich wieder einen Maibaum.

Normalerweise fallen die Blicke beim Durchfahren durch die Orte sofort auf die meist über 30 Meter hohen Prachtstücke. In den letzten Jahren aber, wo sie gefehlt haben, waren die meist menschenhohen, leeren Maibaumgestelle ein trauriger Anblick in den Ortszentren - fast wie ein Symbolbild für das fehlende Vereinsleben. Damit ist jetzt Schluss - auch im Landkreis Altötting. Die Vereine sind bereit. Aber: Bevor der Maibaum aufgestellt wird, wird er erstmal geklaut. Oder ausgelöst. Je nachdem.

Die Halsbacher haben den Heiligkreuzer Maibaum

Ganz hinten in einer Maschinenhalle in Halsbach, einem Ort zwischen Trostberg und Burghausen, schlummert seit Monaten eine Fichte. Sie ist fast unsichtbar trotz ihrer 33 Meter Länge, gut versteckt zwischen Heu und Stroh. Moritz Spielhofer, erster Vorstand des Burschenvereins Halsbach, steht stolz vor dem entrindeten Baum, der gar nicht den Halsbachern gehört, sondern den Heiligkreuzern fast 20 Kilometer weiter, aus dem Landkreis Traunstein.

"Den haben wir Anfang dieses Jahres gestohlen. Dann haben wir ihn von Heiligkreuz hergefahren, haben ihn hier mit dem Bagger hochgehoben in unser Versteck. Dann haben sich die Heiligkreuzer gemeldet. Die haben schon geahnt, dass wir ihn haben. Letzte Woche waren sie da und haben den Baum begutachtet, ob das schon wirklich ihrer ist." Moritz Spielhofer, Burschenverein Halsbach

Die Halsbacher Maibaumdiebe: Wiederholungstäter

Damit die Heiligkreuzer ihren Baum wiederbekommen, müssen sie dem Halsbacher Burschenverein beim Aufstellen zum Beispiel Radler-Maßen und Essen spendieren. Auch 2020 haben die Halsbacher den Heiligkreuzer Baum gestohlen. Wegen der Corona-Zwangspause war der Baum aber nicht zu retten. Er musste zersägt werden. Heuer aber wird der Baum wieder gemeinsam hergerichtet und gefeiert, sagt der 25-jährige Spielhofer: "Alle sind motiviert jetzt, dass endlich mal wieder was geht. Wir sind froh, dass endlich wieder was ist und dass alle wieder zusammenkommen können."

Der Maibaum für Neukirchen-Hirten liegt derzeit in Unterneukirchen

Auch die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Hirten im Landkreis Altötting hat gerade keinen Maibaum - keinen alten mehr und den neuen auch nicht mehr. Den hat derzeit der Burschenverein Unterneukirchen. Christian Auer, der 1. Vorsitzende der Feuerwehr Neukirchen-Hirten, steht neben dem noch leeren, mannshohen Metallgestell und erzählt: "Normalerweise ist das nicht so nackig wie jetzt, normal sollte da schon ein schöner Baum drinstehen. Geschlagen haben wir ihn Mitte Januar. Wir haben ihn dann entrindet und er ist liegengeblieben, auf einer Holzunterlage und am nächsten Tag ist er dann schon weg gewesen." Man wird sich aber schon einig werden, und dann wird auch hier in Neukirchen, einem Ortsteil von Kirchweidach, zusammen gefeiert, dieses Jahr am 14. Mai.

Winhöring: Der Ort der nie geklauten Maibäume

Ganz anders sieht es knapp 20 Kilometer weiter aus, im Ort Winhöring. Hier wird nicht verhandelt. Warum auch? Bernhard Auer, 1. Vorsitzende der Feuerwehr, erzählt: Ihr Maibaum sei noch nie gestohlen worden. Denn er wird erst am Tag vor dem 1. Mai geschnitten, "und dann wird der geschepst und hergerichtet und über Nacht bewacht von unseren Jungs mit einem Lagerfeuer und Brotzeit dazu."

Nach der Corona-Zwangs-Pause feiert die Feuerwehr Winhöring heuer auch noch 150-jähriges Bestehen. Und bald wird auf dem Dorfplatz endlich wieder ein geschmückter 30-Meter-Baum stehen.