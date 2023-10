Mahnwache: Polizeigewerkschaft fordert in Nürnberg mehr Lohn

Mit einer Mahnwache in Nürnberg hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) mehr Lohn für ihre Beschäftigten gefordert. Unter dem Motto "Wir sind ausgelaugt!" versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 10 und 13 Uhr am Lorenzplatz in Nürnberg.

Wachsende Aufgabenflut im öffentlichen Dienst

An dem Warnstreik beteiligt haben sich außerdem Vertreterinnen und Vertreter des Verbandes der Lehrer der Berufsschulen (VLB), der Gewerkschaft der Sozialverwaltung (GDV) und des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. "Eine wachsende Aufgabenflut trifft auf steigende Lebenshaltungskosten im Privatleben. Es ist deshalb dringend notwendig, beim Gehalt unserer Kolleginnen und Kollegen nachzubessern. Nicht zuletzt, um den Öffentlichen Dienst als Arbeitgeber wieder attraktiv zu machen," erklärt der Nürnberger Bezirksvorsitzende der DPolG Mittelfranken Florian Kriesten.

10,5 Prozent mehr Lohn - mindestens aber 500 Euro

Mit der Kundgebung wollen die Gewerkschaften ihren Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen. Die Arbeitnehmervertreter fordern in den Tarifverhandlungen 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn. Die Erhöhung sei notwendig, um mit der Privatwirtschaft Schritt zu halten und die Inflation auszugleichen, hieß es. Darüber hinaus dürften die Beschäftigen der Bundesländer nicht schlechter gestellt werden als die Mitarbeiter von Bund und Kommunen, deren Tarifvertrag im Frühjahr verhandelt wurde.