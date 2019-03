München: Hunderte bei Mahnwache gegen Islamfeindlichkeit

Nach Angaben der Polizei sind 450 Menschen dem Aufruf des Münchner Muslimrates zur Mahnwache am Sonntagnachmittag gefolgt. Erinnert werden sollte an die Opfer des islamfeindlichen Anschlags von Christchurch in Neuseeland, bei dem 51 Menschen beim Gebet ermordet wurden. Auf dem Podium vor der Münchner Residenz standen Vertreter der großen Religionen und der Münchner Alt-OB Christian Ude.

Kritik von Ude und Idriz

Ude zeigte sich empört darüber, wie manche versuchten, den Terrorakt von Christchurch als die logische Folge islamistischer Anschläge darzustellen. Wer so argumentiere, der sei genauso fehl am Platz wie jemand, der selbst zur Waffe greife.

Auch Benjamin Idriz, Imam im oberbayerischen Penzberg, beklagte, dass der Anschlag von Christchurch in Deutschland nur wenig wahrgenommen worden sei. Idriz sah das im Zusammenhang mit der Ablehnung, die viele Muslime hier erlebten:

"Weil ein großer Teil in diesem Land bis hinauf in Behörden und Regierung ihnen (den Muslimen) zu verstehen gibt, dass sie hier fremd sind und fremd bleiben sollen." Benjamin Idriz

Ebenso beklagte der Vorsitzende des Münchner Muslimrates, Mustafa Yakac, den rasanten Anstieg von rechtsextremistischen Gewalttaten und die wachsende Muslimfeindlichkeit in Deutschland.

Solidarität der Katholiken

Der katholische Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg überbrachte die Solidarität der Münchner Katholiken. Dabei zitierte er den Apostel Paulus: Der habe die Menschen als einen Leib mit unterschiedlichen Glieder gesehen. Und wenn ein Glied leide, dann leide der ganze Körper - dieses Bild könne man auf die ganze Menschheitsfamilie übertragen, so Graf zu Stolberg.

Gedenken in Neuseeland