Mahnwache in Regensburg: "Werden uns nicht einschüchtern lassen"

Viele der 200 Menschen haben Kerzen oder Blumen zur Mahnwache am Donnerstagabend vor dem jüdischen Gemeindezentrum in Regensburg mitgebracht. Man sieht auch einige israelische Fahnen. Allen ist die Erschütterung über die Ereignisse von Halle in Sachsen-Anhalt anzusehen.

"Solidarität ist umwerfend"

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Regensburg, Ilse Danziger, freut sich, dass so viele Menschen zusammengekommen sind. "Die Solidarität ist umwerfend. Es sind den ganzen Tag Menschen gekommen, das ist toll. Obwohl ja nichtjüdische Menschen ums Leben gekommen sind, was schrecklich ist." Das neue Gemeindezentrum Am Brixener Hof, am Rand der Regensburger Altstadt, ist erst im Februar eröffnet worden.

Tiefer Einschnitt für alltägliches Leben

Für das alltägliche Leben in den jüdischen Gemeinden wie in Regensburg bedeutet der Anschlag von Halle einen tiefen Einschnitt. Bisher war ein es offenes Haus, aber das wird sich jetzt ändern, sagt Ilse Danziger. "Wir werden uns ganz sicher nicht einschüchtern lassen", so Danziger. Allerdings wolle man die Sicherheitsvorkehrungen verändern. Künftig müsse jeder seinen Ausweis zeigen. "Das geht jetzt nicht mehr so wie es vorher war - leider."

Kritik an Regensburger Polizei

Der Sprecher der Deutsch-Israelische Gesellschaft, Thomas Rudner, übte zu Beginn der Mahnwache scharfe Kritik an der Regensburger Polizei. Es sei unverständlich, dass die Polizei am Tag nach dem Anschlag von Halle nicht ununterbrochen Präsenz vor dem Gemeindezentrum gezeigt habe. Am Abend, zu Beginn der Mahnwache, war die Polizei dann vor Ort. Die Beamten sperrten den "Brixener Hof", die Straße an der das Gemeindezentrum, für den Verkehr.

Terroranschlag in Halle

Beim rechtsextremistischen Angriff in Halle am Mittwochmittag versuchte der schwerbewaffnete mutmaßliche Attentäter, in die Synagoge in Halle einzudringen, scheiterten jedoch. Daraufhin erschoss der mutmaßlicher Antisemit und Rechtsextremist zwei Menschen. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus.