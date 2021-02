Mahnwache bei Siemens in Ruhstorf geplant

Mahnwache am Siemens-Standort in Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau: Erneut ruft die IG Metall hier zu einer Protestaktion auf. Am Donnerstag sollen Mitarbeiter zwischen 14 und 19 Uhr eine Mahnwache gegen den geplanten Stellenabbau halten. Die IG Metall lädt dazu auch die Bevölkerung ein. Es müsse um die Arbeitsplätze gekämpft werden, heißt es in einer Mitteilung.

Über 300 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Anfang September war bekannt geworden, dass die Fertigung in Ruhstorf bis September 2022 geschlossen und damit 335 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Lediglich Ingenieure und Angestellte der Windenergie-Sparte sollen bleiben. In den vergangenen vier Jahren wurden bereits mehr als 700 Stellen abgebaut.