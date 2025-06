Mahnfeuer gegen die Monster-Staus auf der A8

Am Dienstagabend haben mehrere Hundert Einwohner aus den Gemeinden entlang der Salzburger Autobahn mit Mahnfeuern gegen die Belastungen durch den Ausweichverkehr von der staugeplagten A8 demonstriert.

Feuerschalen symbolisieren Länge der Staus

Feuerschalen und Fackeln am Rand der Landstraße, die parallel zur A8 durch Rohrdorf und Frasdorf führt, symbolisierten die Länge der Staus. Schon oft kam es zur völligen Blockade in den Dörfern. Zum Protest kamen mehr Einheimische al die Veranstalter gehofft hatten. Sie sprachen von einer unterträglichen Situation in ihrer Heimat.

Der Stau baue sich am Vormittag auf. Am Abend sei Frasdorf dann zu, sagte eine junge Frau, die direkt an der Hauptstraße wohnt. Sie traue sich mit ihren Kindern kaum noch, die Straße zu überqueren, um zum Supermarkt zu kommen. Maximilian Keil, Organisator der Kundgebung und selber Feuerwehrler, verwies auf die Rettungsdienste, die wegen der Staus oft nicht durchkommen. Der junge Mann war gekommen, um mit den Mahnfeuern der Forderung nach Abfahrverboten noch mehr Nachdruck zu verleihen.

Forderung nach Abfahrverboten für Transitverkehr

Für viele der Demonstranten wären Abfahrverbote die beste Lösung für das Stau-Problem: Zu verkehrsreichen Zeiten dem Transitverkehr auf der Autobahn die Möglichkeit zu nehmen, abzufahren und auf Nebenstrecken Staus zu umfahren. Viele sprachen vom Nachbarm Tirol, wo so die einheimische Bevölkerung geschützt werde.

Helmut Freund, Mitorganisator der Aktion, glaubt, dass solche Maßnahmen auch in Bayern möglich wären. Sein Argument ist Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung. Darin heißt es: "Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie […] 3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen." Eine Bedingung, die Freund im Fall von Frasdorf und Rohrdorf auf jeden Fall für gegeben ansieht.