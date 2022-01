Magere Zwischenbilanz: Ist Söders BayernHeim gescheitert?

April 2018: Markus Söder hält seine erste Regierungserklärung als bayerischer Ministerpräsident. Ein Kernthema: Wohnen. Söder verspricht, noch im Sommer eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Die "BayernHeim GmbH". Söders Zielvorgabe: "Wir wollen mit der BayernHeim vor allem Wohnraum für untere und mittlere Einkommensgruppen schaffen. Insgesamt soll die BayernHeim bis 2025 zehntausend Wohnungen schaffen." Im Juli des gleichen Jahres nimmt die neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft ihre Arbeit auf. Zur Gründung erscheinen der Ministerpräsident und die damals zuständige Ministerin Ilse Aigner, CSU, im weiß-blauen Bauhelm. Söder damals: "Wir haben innerhalb von zwei Monaten eine Wohnungsbaugesellschaft aus dem Boden gestampft, das muss uns erst einmal jemand nachmachen."

Weniger als zehn Prozent in Bestand oder Bau

Dann aber wird es still um die BayernHeim. Heute, dreieinhalb Jahre und einige Geschäftsführer-Wechsel später, fällt die Zwischenbilanz mager aus. Nach Angaben des Bauministeriums hat die BayernHeim derzeit 234 Wohneinheiten im Bestand. 522 Wohnungen seien aktuell im Bau. Weniger als zehn Prozent des für 2025 angepeilten Ziels.

Inzwischen ist Kerstin Schreyer als Ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr zuständig für die BayernHeim. Auf eine aktuelle parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten und Bauausschussvorsitzenden des Landtags, Sebastian Körber, ob das 10.000-Wohnungen-Ziel bis 2025 realistisch sei, antwortet Schreyer zurückhaltend: "Die BayernHeim GmbH arbeitet mit großem Einsatz daran, dass möglichst viele Wohnungen innerhalb der ambitionierten Zeitvorgabe auf den Weg gebracht werden."

FDP: BayernHeim ist "krachend gescheitert"

Für den FDP-Politiker Körber ist nach Lektüre der Antworten auf seine umfangreiche Anfrage klar: Söders "Prestigeprojekt" ist "krachend gescheitert". Es zeige sich einmal mehr "ein typischer Söder: viel verkündet, nichts erreicht", so Körber.

Im BR24-Interview verteidigt Schreyer den Regierungschef. Der Ministerpräsident sei ein "Visionär", er habe "hohe Ziele". Sie selbst, so die Bauministerin, wolle ihren Beitrag leisten, dass diese dann auch erreicht würden. Die CSU-Ministerin verweist darauf, dass die BayernHeim erst einmal etwas Zeit gebraucht habe, um sich aufzustellen. Inzwischen seien ja auch schon weitere 2.700 Wohnungen "in Vorbereitung" beziehungsweise "in Planung", so Schreyer. "So bin ich stolz, dass in so kurzer Zeit einiges erreicht worden ist."