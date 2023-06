Magen-Darm-Infektionen auf Berghütten: Notfall-Teams aufgelöst

Nach dem Ausbruch von mehreren Magen-Darm-Infektionen bei Wanderern auf Berghütten im Allgäu scheint sich die Lage zu entspannen. Teams aus je einem Arzt, einem Sanitäter und einem Mitglied der Bergwacht waren auf den betroffenen Hütten in den Bergen rund um Oberstdorf stationiert worden. So wollte man schnell auf neue Fälle reagieren können. Weil aber keine weiteren Patienten mit Symptomen hinzukamen, konnten diese Teams noch im Laufe der Nacht aufgelöst werden. Weitere Teams standen im Tal bereit, um sich im Fall der Fälle auf den Weg zu einer Hütte zu machen. Auch sie blieben bis zum Morgen ohne Einsatz und wurden um 8 Uhr aufgelöst.

BRK bedankt sich bei den Wirten der Berghütten

Im Gespräch mit dem BR bedankte sich der Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes, Alexander Dornach, ausdrücklich bei den Hüttenwirten für die gute Zusammenarbeit. Die Wirte hätten sich bereits beim geringsten Verdacht gemeldet. Auch dass sie sich schnell um das Desinfizieren von Kontaktflächen gekümmert und selbständig Isolierbereiche auf ihren Hütten eingerichtet hätten, habe dazu beigetragen, dass keine weiteren Fälle aufgetreten sind.

Dornach sieht keinen Anlass mehr, von einem Berghüttenbesuch abzuraten: "Es spricht nichts dagegen, dass die Leute Hütten aufsuchen, wenn es ihnen gut geht", sagt er dem BR. Menschen mit Symptomen einer Magen-Darm-Erkrankung aber bittet er, erst gar nicht zu einer Bergtour aufzubrechen.

Bei Bergtour auf Symptome achten

Auch vom Landratsamt in Oberstdorf hieß es, wer einen Besuch auf einer Oberstdorfer Berghütte geplant habe, müsse sich von dem Ausflug nicht abschrecken lassen. Gegebenenfalls empfehle es sich, bei der jeweiligen Hütte direkt anzufragen, ob es zu Änderungen in den Öffnungszeiten komme. Auch das Landratsamt bittet Wanderer, auf ihren eigenen Zustand zu achten: "Wer sich bei seiner Wanderung in den Bergen unwohl und in der Lage fühlt, sollte gegebenenfalls über einen Abstieg nachdenken und einen Arzt konsultieren" heißt es auf der Website des Amtes.

Ursprung der Infektionen nicht geklärt

Neun Personen sind am Mittwoch mit massivem Brechdurchfall von drei Hütten per Hubschrauber ins Tal geflogen worden. Sechs weitere wurden mit der Seilbahn nach unten gebracht. In einem lebensgefährlichen Zustand hatte sich nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes niemand befunden. Bei den Maßnahmen ging es auch darum, die Infektionskette zu unterbrechen. Keiner befinde sich aber in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Die am Einsatz beteiligten Mediziner glauben, dass einer der Hüttengäste das Virus eingeschleppt und andere angesteckt hat. Die Quelle der Infektionen werde sich wohl nicht finden lassen, so das Landratsamt Oberallgäu. Hygienemängel auf den Hütten oder verunreinigtes Trinkwasser werden als Ursache ausgeschlossen.