Mafia in Bayern: Wie die 'Ndrangheta in den Freistaat kam

Es ist eine der spektakulärsten Fahndungserfolge für die bayerischen Ermittler. Am 29. März 2010 durchsuchen mehr als 400 Beamte gleichzeitig 71 italienische Restaurants und Bistros, unter anderem in München und Augsburg. Der Grund: Drogenhandel. Die Ermittler nehmen bei der Razzia elf Personen fest. Sie gehören zur 'Ndrangheta-Gruppierung, einer süditalienischen Mafiaorganisation.

Am Mittwoch gelang den Ermittlern erneut ein großer Schlag. Allein im Raum München wurden zehn Objekte durchsucht. Bundesweit waren mehr als 1.000 Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Anfänge der 'Ndrangheta in Bayern

In den 1950er Jahren herrscht in Italien eine hohe Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger sind in dem südeuropäischen Land weit verbreitet. Im Wirtschaftswunderland Deutschland dagegen fehlen Arbeitskräfte. Schon bald unterzeichnen beide Länder einen Vertrag, der italienische Gastarbeiter nach Deutschland holt, auch nach Bayern. In Kempten beispielsweise sucht eine große Spinnerei dringend Arbeitskräfte.

In derselben Stadt zerschlägt das Bayerische Landeskriminalamt in den 1980er Jahren eine italienische Bande von Drogenhändlern und Schutzgelderpressern. Es ist das erste Mal, dass die Mafia stärker ins Blickfeld bayerischer Polizeiermittlungen rückt.

In Italien sind die Gesetze zu der Zeit schärfer als in Deutschland. Gerade Bayern ist laut Ermittlern ein beliebtes Durchgangsland für Drogenkuriere. Grenznahe Orte wie Kempten oder Traunstein sind vor allem in der Zeit vor dem Schengener Abkommen interessant. Die Grenze lässt sich leicht beobachten, sodass schnell klar wird, wann weniger kontrolliert wird.

Mafia verdient in München auch am Kokainhandel

Für den Verein "Mafia Nein Danke" gilt die in Kalabrien beheimatete 'Ndrangheta mit Abstand als die bedeutendste der Mafia-Organisationen, erst danach folgen die bekannteren Gruppierungen 'Camorra' oder 'Cosa Nostra'. Die kalabrischen Clans beherrschen die klassischen Gewerbe wie Drogen- oder Waffenhandel. Ihre Umsätze werden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt, damit ist die Organisation eines der mächtigsten Verbrechersyndikate in Europa.

Das Landesamt für Verfassungsschutz rechnet derzeit mit etwa 80 im Freistaat lebenden Personen der 'Ndrangheta. Sicherheitsbehörden gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vermutet über einhundert Personen in Bayern, die der Mafia-Organisation zuzurechnen sind. Sie sollen unter anderem Restaurants betreiben, die flüchtigen Clan-Mitgliedern eine Zuflucht bieten oder der Geldwäsche dienen. Weitere Geschäftsfelder sind der Immobilienmarkt, das Baugewerbe und die Prostitution.

Herrmann: "Ein kräftiger Schlag"

"Wir müssen immer davon ausgehen, dass es auch eine ganze Menge Dunkelfelder gibt. Dass es Mafiosi in Bayern, in Deutschland gibt, die wir noch nicht erkannt haben, von denen wir noch gar nicht wissen", erklärte Herrmann am Mittwoch. "Aber der Schlag heute, das war schon ein kräftiger Schlag."

Gelungen sei dieser gerade auch dank Hilfe aus Bayern. "Das bayerische Landeskriminalamt hat sicherlich dadurch, dass es hier ein Krypto-Handy auslesen und den Inhalt dann den italienischen Behörden zur Verfügung stellen konnte, sicherlich einen nicht unerheblichen Anteil an diesem großen Schlag. Denn das ist mit die Grundlage dafür gewesen, dass die italienische Justiz jetzt eine Reihe von Haftbefehlen ausgestellt hat, die heute auch in Bayern vollzogen worden sind."

"Deutschland ist ein Geldwäscheparadies"

LKA-Kriminalhauptkommissar Ludwig Waldinger sprach im Interview mit BR24 über das "schlagartige Eindringen" der Spezialeinsatzkräfte in der Früh. "Die Männer, die wir festgenommen haben, konnten im Schlaf überrascht und festgenommen werden." Bayern und Deutschland insgesamt sei ein Geldwäscheparadies, so Waldinger. Die Straftaten würden andernorts begangen, doch hier könne Geld gewaschen werden. Hinweise dazu gab es demnach. "Hier ging es um Geldwäsche im großen Stil."

Zumindest ein Clan konnte nun nach Einschätzung von Waldinger zerschlagen werden. "Das ist aber nur ein kleiner Teil von Leuten, von denen wir glauben, dass sie zur 'Ndrangheta gehören und sich in Bayern aufhalten." Andere Gruppen würden weitermachen.