Mästen, schlachten, essen: Unser Umgang mit Nutztieren

Wenn wir an Tierhaltung denken, dann denken wir gerne an Rinder auf der Weide oder an glückliche, freilaufende Hühner oder Schweine. Und solche Tiere gibt es auch tatsächlich. Doch ihr gutes Leben ist nicht die Regel in der Nutztierhaltung, sondern die Ausnahme. Die meisten Fleischprodukte, die wir im Handel kaufen, stammen aus den Haltungsformen 1 und 2, den beiden niedrigsten Standards. Das geht aus einem bundesweiten Marktcheck der Verbraucherzentralen im Sommer 2019 und einer Überprüfung der Ergebnisse im Herbst 2020 hervor.

Wenig Platz, wenig Abwechselung, kein Auslauf ins Freie

Für ein Hähnchen vorgesehen sind 39 Kilo Tiere pro Quadratmeter in Haltungsform 1 und 35 Kilo Tiere pro Quadratmeter in Haltungsform 2. Bei ausschließlicher Haltung im Stall. Eine Angabe, um wie viele einzelne Tiere es sich bei der Angabe "39 Kilo Tiere" handelt, gibt die Übersicht des Handels nicht. Vielleicht, um die Verbraucher nicht zu erschrecken. Denn je nach Gewicht der Hähnchen sind das 20 bis 26 Tiere. Auf nur einem Quadratmeter.

Auch bei Jungbullen oder Ochsen, bei Färsen und Mastkälbern ist ein Auslauf ins Freie bei den unteren Haltungformen nicht vorgesehen. Ausreichend ist in Haltungsform 1 "Stallhaltung, möglichst Laufstallhaltung", in Stufe 2 vorgesehen ist "Laufstallhaltung, keine Anbindehaltung".

Und für ein Schwein bedeutet Haltungsstufe 1 und 2: Weniger als ein Quadratmeter Platz bei ausschließlicher Haltung im Stall.

Die wahren Bedürfnisse

Von den natürlichen Bedürfnissen zum Beispiel eines Schweins ist eine solche Haltung weit entfernt. Denn das Verhalten eines Hausschweins gleicht dem eines Wildschweins, Hausschweine sind schwerfälliger als Wildschweine und unbeholfener in der Koordination. Unter naturnahen Bedingungen zeigen sie allerdings dieselben Verhaltensmuster wie ihre wilden Artgenossen: Sie wechseln gerne den Standort, begeben sich auf Futtersuche und nutzen die Zeit dazwischen für Ruhephasen. Wenn es Sauen möglich ist, bauen sie für ihren Nachwuchs etwa zwei Tage vor der Abferkelung ein Nest. Die Tiere entfernen sich zum Koten und Harnen von ihrer Gruppe und legen eigene Kotstellen an. Kot- und Liegeplatz trennen sie. Auch die Muttersau verlässt ihre neugeborenen Ferkel für kurze Zeit, um Kot abzusetzen und zu urinieren.

Wenn sie können, legen sie im Freiland eine Suhle an. Diese hilft den Tieren, die über keine oder nur sehr wenige Schweißdrüsen verfügen, ihren Körper abzukühlen. Die Schlammkruste, die sich auf der Haut der Tiere bildet, dient zudem dem Schutz vor Fliegen und Parasiten.

Sehr ausgeprägt ist auch der Spieltrieb der Schweine. Schon bei den Ferkeln sind intensive Bewegungsspiele zu beobachten. Die Tiere verfolgen sich gegenseitig, kämpfen spielerisch miteinander, laufen im Kreis, schlagen Haken. Neben dem Laufen ist für die Ferkel das Spiel mit Objekten wichtig.

Auf einem Quadratmeter Platz in einem Stall ohne Auslauf nach draußen bleibt all das einem Schwein verwehrt.

Das Ende: Schnell, schmerzlos, angstfrei?

Nicht nur das: Oft genug findet das triste Leben der Tiere auch noch ein schreckliches Ende. So gibt es immer wieder Berichte über Tierschutzverstöße in Schlachtbetrieben, über schlampig ausgeführte Bolzenschüsse bei Rindern, über den Todeskampf von Schweinen bei der Schlachtbetäubung mit CO2, über Tiere, die noch nicht vollständig betäubt sind, wenn der Entblutungsstich gesetzt wird oder die noch bei Bewusstsein gebrüht werden.

Dabei sind Tiere laut Tierschutz-Schlachtverordnung so zu betäuben, "dass sie schnell und unter Vermeidung von Schmerzen in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt werden."

Todeskampf durch CO2

Dass dies häufig nicht so ist, zeigt auch die Debatte um den heute gängigen Einsatz von CO2 als Mittel zur Schlachtbetäubung. So zeigten erst jüngst Bilder aus dem Schlachthof Kulmbach, die Tierschützer heimlich aufgenommen und dem Politmagazin Report Mainz zugespielt hatten, wie Schweine bei der Betäubung durch CO2 mit dem Tode kämpfen, verzweifelt nach Luft schnappen und sich in der Gondel, die sie in das Gas befördert, aufrichten. Auch der mit den Aufnahmen konfrontierte Schlachthof-Leiter nennt die CO2-Betäubung "suboptimal", da die Abwehrreaktion der Tiere "im Schnitt zwanzig bis 30 Sekunden" dauere. Dabei handelt es sich, wohlgemerkt, nicht um einen Verstoß, sondern um gängige Praxis in deutschen Schlachthöfen.