Märzenbecher: Selten schön und gut für 's Ökosystem

Bei den warmen Temperaturen haben schon einige Pflanzen ihre Blüten entfaltet, bevor ein frühlingshafter April hoffentlich noch mehr Triebe und Blüten hervorlockt. Ein Frühstarter ist schon fleißig am Blühen: der Märzenbecher. Die seltenen Frühlingsknotenblumen findet man nicht mehr oft in Mittelfranken, eine Stelle gibt es aber im Wald bei Markt Bibart im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim.

Selten und geschützt

Man erkennt die Märzenbecher an ihrer kelchförmigen Blüte und den kleinen gelbgrünen Flecken am Blütenrand. Zu finden sind sie an lichten Stellen im Wald. Deshalb blühen sie auch, wenn die Waldbäume im März noch nicht voll Laub sind. Denn Märzenbecher brauchen Sonne oder Halbschatten. Dazu muss der Boden feucht, die Erde locker und voller Nährstoffe sein. Eine Kombination, die selten vorkommt. Deswegen sind Märzenbecher auch geschützt und stehen auf der roten Liste der gefährdeten Pflanzen in Bayern. Im Eichen-Hainbuchen-Mischwald in Markt Bibart sind aber alle Voraussetzungen für die anspruchsvolle Pflanze erfüllt.

Schön und gleichzeitig ökologisch wertvoll

Weil sie so früh blühen, sind Märzenbecher die erste Nahrungsquelle für Bienen und Tagfalter, erklärt Chiara Engelbrecht von der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim. Und weil es nicht nur einzelne Märzenbecher, sondern eher ein richtiges weißes Meer gibt, finden Nager wie die geschützte Haselmaus einen Unterschlupf.

Besucher willkommen, aber Vorsicht!

Spaziergänger und Wanderer sind willkommen, aber nur, wenn sie sich auch entsprechend verhalten. "Wir wollen ja auch, dass die Bevölkerung diese geschützten Arten kennt", sagt Chiara Engelbrecht. Entsprechende Schilder markieren daher einen Weg durch den Märzenbecherwald, auf dem Besucherinnen und Besucher bleiben sollen. Verlässt man ihn, könnte sich der Boden bei den Märzenbechern zu sehr verdichten und dann wachsen sie in den kommenden Jahren nicht mehr. Und Ausreißen und Ausgraben sind bei geschützten Arten sowieso verboten. Also einfach Anschauen, sich Freuen und im nächsten Jahr wiederkommen.