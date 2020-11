Märkte in Coburg kommen gut an - Kunden haben aber Wünsche

In Coburg gibt es den großen Wochenmarkt, den Obst- und Gemüsemarkt und den Bauernmarkt. Die Märkte an den verschiedenen Tagen sind gut besucht. Die Kunden seien mit dem Angebot zufrieden, sagt Thomas Egger vom Beratungsunternehmen Egger und Partner aus Linz in Österreich auf einer Online-Pressekonferenz. Das Unternehmen hatte eine Bevölkerungs- und Kundenumfrage durchgeführt. 800 Teilnehmer wurden im September und Oktober interviewt.

Kunden der Coburger Märkte wünschen mehr Bio-Produkte

Besonders die Qualität und die Frische der Produkte und die Freundlichkeit der Marktkaufleute überzeugten laut Umfrageergebnis. Verbesserungspotenzial sahen sie unter anderem bei den Öffnungszeiten und den infrastrukturellen Rahmenbedingungen. Auch wünschten sie sich ein größeres Gastronomieangebot und mehr Bio-Produkte.

Attraktive Märkte verlängern die Verweildauer in der Innenstadt

Die Coburger Märkte müssten als starke Marke positioniert und im Einzugsgebiet aktiv beworben werden, sagte Egger. Mit attraktiven Märkten wolle man die Aufenthaltsqualität der Innenstadt erhöhen und erreichen, dass die Menschen häufiger und länger in der Innenstadt verweilen. Außerdem wolle man sich verstärkt um jüngere Kundinnen und Kunden bemühen und zusätzliche Aktionen an einzelnen Markttagen anbieten.

Stadt Coburg will das Umfrageergebnis mit Marktbeschickern diskutieren

Die Umfrage war Teil einer von der Stadt Coburg in Auftrag gegebenen Standort-Analyse. Die Ergebnisse werden, sobald es die Corona-Lage zulässt, in Arbeitssitzungen mit den Marktbeschickern und Interessensgruppen in ein Gesamtkonzept einfließen. Dieses soll im Frühjahr des kommenden Jahres ausgearbeitet sein.

Marktkaufleute wollen bei der Gestaltung der Coburger Märkte mitreden

Michael Gröner, zweiter Vorstand der Marktkaufleute und Schaustellerinnen und Schausteller in Coburg, sagte dem Bayerischen Rundfunk, es sei gut zu wissen, wie die Kundinnen und Kunden die Coburger Märkte sehen, was man verbessern könne, was man aufnehmen oder weglassen sollte. Er forderte eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Coburg und Mitspracherechte bei der Gestaltung des Marktes. Man brauche in Coburg eine größere Vielfalt auf dem Markt.