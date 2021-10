Märklin-Spendenlok bringt 210.000 Euro für Flutopfer

Scheckübergabe für Flutopfer

Darüber freue sich das Unternehmen sehr, so Marketingleiter Jörg Iske. Der Geschäftsführende Gesellschafter Florian Sieber und Geschäftsführer Wolfrad Bächle überreichten gestern in Göppingen einen Scheck in Höhe von 210.000 Euro an die Malteser Köln.

Wiederaufbau von Kitas im Flutgebiet

Die Spende soll zum Wiederaufbau von Kindertagesstätten in den Krisengebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden. Ein erstes gemeinsames Hilfsprojekt startet nun in Kreuzberg an der Ahr, wo eine Ganztagskinderbetreuung im Fluthilfezentrum unterstützt wird. Dorthin werden 110.000 Euro aus dem Spendentopf von Märklin fließen.