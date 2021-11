Märchen im Pflegeheim: Mit Schneewittchen & Co. gegen Demenz

"Es war einmal vor langer Zeit…", ertönt es im Gemeinschaftsraum des Schwabacher Pflegeheims, als der professionelle Märchenerzähler Phillip Sponbiel vor sein Publikum tritt. Im Halbkreis vor ihm: elf Senioren, entweder im Rollstuhl oder den Rollator neben sich geparkt, die auf ihre wöchentliche Märchenstunde warten. "Es ist ein kleines Highlight, nach dem die Heimbewohner mittlerweile immer wieder fragen", sagt Betreuerin Heike Hecht.

Pflegepersonal zu Märchenvorlesern geschult

Den goldenen Mantel übergeworfen, mit ausdrucksstarker Betonung, Gestik und Mimik erweckt der Schauspieler Phillip Sponbiel Frau Holle, Schneewittchen und andere Fantasiehelden aus dem Repertoire der Gebrüder Grimm zum Leben. Zum dritten und letzten Mal bekommen die Schwabacher Heimbewohner seine Performance zu sehen. Das liebgewonnene Ritual soll damit aber nicht verschwinden, sondern künftig von den Pflegekräften weitergeführt werden. Professionelle Demenzerzähler wie Phillip Sponbiel reichen ihr schauspielerisches Know-how im Rahmen einer Fortbildung an das Pflegepersonal weiter. Im Anschluss an die Schulung erhält die Pflegeeinrichtung noch Hilfsmaterialien wie einen Erzählermantel, Hörbücher, Filme und Ausmalhefte für die Senioren dazu.

Präventionsprogramm aus Studien entwickelt

Die Kosten für das gesamte Programm werden von den meisten Pflegekassen in Deutschland übernommen. In Bayern ist die Maßnahme seit 2017 als Verhaltens- und Verhältnisprävention anerkannt. Als Anlass dazu diente eine Langzeitstudie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, bei der die Wirkung des regelmäßigen, partizipativen Märchenerzählens in Pflegeheimen untersucht wurde. Mithilfe von Videoaufzeichnungen wurden über drei Jahre hinweg Gesichtsausdruck, Gestik und Körpersprache der Probanden ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigten unter anderem, dass sich sowohl die kognitiven Fähigkeiten dementer Personen als auch ihre Konzentration in Zusammenhang mit den Märchenstunden verbessern konnten. "Selbst Patienten mit herausforderndem Verhalten bei schwerer Demenz – die sogenannten Klopfer, Rufer und Läufer – konnten beruhigt werden", erklärt die Geschäftsführerin von Märchenland – Deutsches Zentrum für Märchenkultur in Berlin, Silke Fischer. Als weiterer Nebeneffekt stellte sich heraus, dass sich das Märchenerzählen auch positiv auf die Bindung zwischen Pflegepersonal und Bewohnern auswirkte und der Heimalltag dadurch aufgelockert werden konnte.

Märchen als Pfad ins Langzeitgedächtnis

Der Erfolg von Märchen bei Demenzkranken liegt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen darin, dass sie Erfahrungen auf emotionaler Ebene hervorrufen. Für Kinder sind Märchen in der Regel der erste Berührungspunkt mit der Literatur, den sie ein Leben lang nicht vergessen. Die meist positiven Erinnerungen an die Kindheit regen das kognitive Gedächtnis an, wodurch Patienten manchmal auch verloren geglaubte Kompetenzen wiedererwecken. "Sie sprechen nicht nur Sprüche wie 'Spieglein, Spieglein an der Wand' nach, sondern erzählen plötzlich von der Farbe ihres Sofas und dem Duft ihrer Großtante, von der sie die Märchen gehört hatten", bemerkt Fischer.

Natürlich könnten Märchen und alternative Präventionsmaßnahmen wie etwa gemeinsames Singen, Tanzen oder Biographie-Arbeit Demenz nicht heilen, hebt Fischer hervor. "Dennoch sind Märchen ein Pfad ins Langzeitgedächtnis, und da ihr Ursprung in der Kindheit liegt, erreichen sie Menschen jeden Alters, Geschlechts und jeder Gesellschaftsschicht", so die Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Märchenkultur.

Positives Feedback und steigende Nachfrage

"Märchenerzählen bringt auch Spaß und die willkommene Abwechslung in den Heimalltag“, bestätigt Heike Hecht. Laut Betreuerin erreicht eine persönliche Darbietung die Zuschauer immer wirkungsvoller als Hörbücher oder Märchenfilme. Jedes Spannungsmoment – ob nun die Hexe jemanden verwandelt oder die Helden doch noch gerettet werden – verfolgen die Damen und Herren im Sitzkreis meist gebannt. Mal wird der Atem angehalten, mal etwas ausgerufen oder erleichtert geseufzt. Das Feedback zu seinem Auftritt bekommt Philipp Sponbiel direkt zu spüren. "Das Publikum im Pflegeheim ist ähnlich wie Kinder: pur, prompt und ehrlich, da reißt sich keiner aus Höflichkeit zusammen."

"Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute", ertönt erneut ein kollektives Murmeln. Die Märchenstunde ist vorbei, es folgt Applaus, ehe die Zuschauer wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Wenn auch die Jubelrufe ausbleiben, wird sich der positive Nachhall noch einige Zeit bemerkbar machen. Das erkennen die Mitarbeiter an der immer häufiger werdenden Frage, wann wohl die nächste Märchenrunde kommt.