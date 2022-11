Männergottesdienst – Geistliches von Männern für Männer

Pfarrer Christoph Thiele will die Erwartungen dämpfen. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Gottesdienst sei nicht besonders groß, sagt er in Bezug auf den Gottesdienst für Männer in seiner Kirche. Dennoch ist es ein besonderer Abend in der evangelischen Nikodemuskirche im Nürnberger Stadtteil Röthenbach.

Männergottesdienst als Teil der "Männerarbeit"

Rund 40 Männer sind gekommen zum "Männergottesdienst". Viele treffen sich bereits in sogenannten Männerkreisen regelmäßig. Dort tausche man sich aus, berichte von außergewöhnlichen Reisen, mache auch mal ein Whiskeyseminar gemeinsam oder man besuche eben einen Gottesdienst wie bei diesem Ausflug. Man sei mal unter sich, könne vielleicht offener reden über Männerthemen und sich selbst reflektieren.

"So ein Männergottesdienst ist eine typische Form unserer Männerarbeit in der evangelischen Kirche." Christoph Thiele, Pfarrer

Mose sucht seine Rolle

Frauen seien durchaus auch willkommen, betont Pfarrer Christoph Thiele. An diesem Abend finden sie sich aber eigentlich nur im Posaunenchor, der den Gottesdienst musikalisch begleitet. Auch die Predigt handelt vor allem von einem Mann und dessen Selbstzweifeln. Christoph Thiele erzählt die "Abenteuergeschichte" von Mose, der von Gott berufen wird, sein unterjochtes Volk aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien. Mose sei anfangs zunächst überfordert von der ihm zugewiesenen, großen Aufgabe. Er sei eben nicht sofort ein Held, der sich hemdsärmelig als Macher verstehe. Zweifel, Überforderungsgefühle, innere Zerrissenheit begleiten ihn. Gemeinsam mit Gott finde Mose aber seinen richtigen Weg. Gott brauche keine Superhelden, so die Botschaft noch heute, sondern in diesem Fall Männer, die bereit sind, auf ihn zu hören.

Nürnberger Männerwochen

Die Nürnberger Männerwochen bieten im November ein vielfältiges Programm: Vorlesungen, Diskussionsrunden, Plakatkampagnen. "Mann" setzt sich mit sich selbst auseinander, denkt über sich und seine Rolle in einer sich stets wandelnden Gesellschaft nach. Wann ist ein Mann ein Mann und vor allem wie!? Fragen, mit denen sich Matthias Becker tagtäglich auseinandersetzt. Der Sozialpädagoge ist der Männerbeauftragte der Stadt Nürnberg. Scheidungskrise, Vaterrolle, häusliche Gewalt – das sind häufige Themen in seinen Beratungen. Einen Männergottesdienst, wie den in der Nikodemuskirche, findet Matthias Becker richtig gut.

"Viele Männer, gerade in der Mitte ihres Lebens, suchen nach neuer Spiritualität. So ein geschlechtshomogener Gottesdienst für Männer kann sinnstiftend sein." Matthias Becker, Männerbeauftragter Stadt Nürnberg.

Abschluss um die Feuerschale

Nach rund einer Stunde endet der Männergottesdienst in Nürnberg-Röthenbach mit dem Schlusssegen und der Erkenntnis, dass Männer nicht immer stark sein müssen und sich durchaus auch Hilfe holen können. Zum Ausklang eines richtig männlichen Abends folgt im Pfarrhof ein wärmendes Feuer mit Glühwein. So etwas machen Männer manchmal eben auch richtig gern.