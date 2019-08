Männer wollen Geldautomat mit Drahtseil aus Verankerung reißen

Drei Männer haben am frühen Morgen in Kaufbeuren versucht, mit einem Auto und einem Stahlseil einen Geldautomaten aus seiner Verankerung im Boden zu reißen. Dabei wurden sie laut Polizei jedoch von einem Streifenwagen überrascht.

Flucht zu Fuß

Gegen 4:15 Uhr hatte sich eine Zeugin die Polizei alarmiert. Sie berichtete, dass gerade ein Einbruch in eine Spielhalle im Kaufbeurer Stadtgebiet stattfinde. Als die Beamten eintrafen, konnten sie am Tatort einen der drei mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Die anderen beiden seien zu Fuß in unterschiedliche Richtungen geflohen.

Versuchter Diebstahl mit schwerem Gerät

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die drei Männer zuvor versucht, den Geldautomaten mit einem Spreizwerkzeug aufzubrechen, was jedoch misslungen sei. Daraufhin sollen sie das an ihrem Auto befestigte Stahlseil an dem Gerät angebracht und versucht haben, ihr Werk auf diese Weise zu vollenden. Sie hätten es jedoch nicht geschafft, den Automaten herauszureißen. Dieser wurde laut Polizei bei dem Versuch vollständig zerstört, Geld konnten die Täter nicht entwenden.

Fahndung nach zwei weiteren Tätern

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen 22-jährigen Polen. Der Haftrichter beim Amtsgericht Kempten erließ gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten schweren Bandendiebstahls. Die Fahndung nach den anderen beiden Tätern dauert an. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen sein sollen.