Männer sollen im Drogenrausch 14-Jährige vergewaltigt haben

Drei Männer sollen in einer Gemeinde in Baden-Württemberg eine 14-Jährige und eine 13-Jährige unter Drogen zunächst wehrlos gemacht und das ältere Mädchen vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft in Ravensburg teilte inzwischen mit, dass gegen die drei Tatverdächtigen Haftbefehle erlassen wurden.

Die drei Hauptverdächtigen, ein 32 Jahre alter Deutscher und zwei Syrer im Alter von 19 und 20 Jahren sollen sich inzwischen in Untersuchungshaft befinden. Zwei weitere Männer im Alter von 27 und 34 Jahren wurden zunächst festgenommen, inzwischen aber wieder freigelassen. Angaben zur Nationalität der beiden Männer machte die Staatsanwaltschaft nicht.

Mädchen trafen sich mit den Tatverdächtigen

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Mädchen am 12. November mit den drei hauptverdächtigen Männern verabredet haben und gemeinsam in eine nicht näher bezeichnete Gemeinde im Kreis Biberach gefahren sein. In einer Garage trafen sie den Angaben zufolge auf zwei weitere Männer. Laut Ermittlern sollen die Männer die beiden Mädchen mit Alkohol und Drogen gefügig und die 14-Jährige dann vergewaltigt haben. Das andere Mädchen habe sich wehren können. Am darauffolgenden Tag erstatteten die Eltern Anzeige. Die Polizei durchsuchte die Garage und fand dort und in den Wohnungen der Tatverdächtigen etwa 180 Gramm Marihuana und Amphetamin.

Zweiter Vorfall in wenigen Wochen

Derweil bemühen sich Ermittler im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen am 31. Oktober in einer Wohnung im Illertal bei Ulm weiter um Klärung des möglichen Tathergangs. Auch dieses Opfer soll mit Drogen zunächst wehrlos gemacht worden sein.

Als Tatverdächtige im Ulmer Fall gelten laut Polizei mehrere Asylbewerber im Alter zwischen 14 und 26 Jahren. Gegen drei von ihnen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen. Zwei weitere Verdächtige wurden nach einer vorläufigen Festnahme auf freien Fuß gesetzt. Das sei bei einem weniger schweren Tatverdacht üblich, hieß es aus Ermittlerkreisen. Zu den Nationalitäten dieser Tatverdächtigen machten die Behörden bislang keine Angaben.