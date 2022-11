Männer marsch! Frauenpower bei der Feuerwehr

"Wasser marsch!", rufen Evelyn Bertl und Isabella Unsinn gleichzeitig. Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hopferau haben die beiden Frauen das Sagen. Wie bei der Übung im Weiler Wiedemen zeigen Evelyn und Isabella den Feuerwehlern, wo es langgeht. Seit gut einem Jahr ist Evelyn die Kommandantin, Isabella ihre Stellvertreterin.

Mit 16 als erste Frau zur Dorffeuerwehr

Schon immer wollte Evelyn Bertl zur Feuerwehr. Rund 17 Jahre ist sie schon dabei. Jetzt ist sie die Chefin. Für die Werkzeugmechanikerin und junge Mutter ist damit ein Kindheitsraum in Erfüllung gegangen. "Mein Papa war 24 Jahre lang Kommandant", erzählt die 32-Jährige. Ihr Vater habe damals immer alle angerufen, die 16 und damit im feuerwehrfähigen Alter waren – allerdings nur die Jungs. "Und dann habe ich gefragt: 'Wieso rufst du bloß die Kerle an?'" Für Evelyn war damals klar: Wenn sie 16 ist, geht sie auch zur Feuerwehr. Und so kam es dann auch. "Mit zwei Freundinnen haben wir zu dritt als erste Mädels in Hopferau angefangen."

Blöde Sprüche lassen die Kommandantinnen kalt

Inzwischen sind fünf Frauen bei der Hopferauer Dorffeuerwehr regelmäßig im Einsatz – bei fast 100 aktiven Feuerwehrlern. Evelyn und Isabella haben das Kommando. Als Kommandantinnen seien sie voll akzeptiert, sagen die beiden. Manchmal komme zwar schon ein blöder Spruch, aber damit kann Evelyn gut leben: "Ich kann auch einen zurückgeben", versichert die Kommandantin.