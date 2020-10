Männer greifen Busfahrer nach Streit um Corona-Masken an

Mehrere Männer haben am Samstag in Spiegelau einen Busfahrer attackiert. Wie die Polizei mitteilte, habe der Busfahrer die Gruppe aufgefordert den Bus zu verlassen, weil sich einige der Männer weigerten - wie in Öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben - eine Maske aufzusetzen.

Männer versuchten Busfahrer aus dem Fenster zu ziehen

Daraufhin kam es zu einem Handgemenge: Zwei bis drei Männer griffen nach Polizeiangaben den Busfahrer an und versuchten ihn aus dem Fenster der Fahrertüre nach draußen zu ziehen. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Die Männer flüchteten. Der Fahrer erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Der Bus wurde beschädigt. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.