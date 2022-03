Männer bedrohen Hilfsgüter-Fahrer mit ukrainischer Flagge

Ein Fahrer, der mit einem Laster voller Hilfsgüter an der Rastanlage "Frankenhöhe-Süd" an der A6 angehalten hatte, wurde von zwei Männern bedroht. Der Grund, so die Polizei, sollen ukrainische Flaggen gewesen sein, die er angebracht hatte.