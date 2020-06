Männer aus Bad Neustadt beschossen, Auto mit NES-Schild gesucht

Zwei Männer aus Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) wurden am Samstag (06.06.20) im hessischen Bad Soden-Salmünster in einem Auto beschossen. Die beiden Männer sind 23 beziehungsweise 24 Jahre alt. Sie wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.

Am Ort des Vorfalls – der Dr.-Richard-Küch-Straße in Bad Soden-Salmünster – sollen kurz nach den Schüssen zwei Autos davongefahren sein. Eines davon soll ein Kennzeichen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld (NES) gehabt haben. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Laut Polizei hat ein Anrufer gegen 19 Uhr berichtet, dass sein Fahrzeug beschossen worden sei. Die alarmierte Polizeistreife stellte tatsächlich Schäden an dem Wagen fest. Nach ersten Erkenntnissen stand das Auto auf dem Seitenstreifen, der Fahrer wollte gerade losfahren.

Polizei sucht zweiten Wagen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld

Nach ersten Erkenntnissen sei unmittelbar nach der Tat in der Dr.-Richard-Küch-Straße ein weißes Auto mit NES Kennzeichen und ein möglicherweise silbernes Fahrzeug vom Tatort weggefahren. Inwieweit deren Insassen etwas mit der Schussabgabe zu tun haben, ist laut Staatsanwaltschaft Hanau und Polizeipräsidium Südosthessen derzeit nicht bekannt. Sie könnten allerdings wichtige Zeugen sein und werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ermittler entdecken Patronenhülse und Blutstropfen am Tatort

Im Bereich des Tatorts wurden eine 9 x 19 Millimeter Geschosshülse sowie einige Blutstropfen entdeckt. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass jemand bei dem Vorfall verletzt wurde. Diese Person könnte einen Arzt oder ein Krankenhaus aufgesucht haben, um sich behandeln zu lassen. Vor dem Eintreffen der Streifenwagen sollen sich noch mehrere Personen auf der Dr.-Richard-Küch-Straße und in Fahrzeugen auf dem Seitenstreifen aufgehalten haben.

