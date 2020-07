Mähdrescher, PKW, E-Radler - es wird eng auf der Straße

Es ist Erntezeit und viele Landwirte mit schweren landwirtschaftlichen Geräten sind wieder auf den Straßen unterwegs. Und die werden immer größer und breiter.

Geballte Kraft auf der Straße

Anna Metschl startet einen 435 PS-Mähdrescher. Die Juniorchefin eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens lenkt den grünen, 17 Tonnen schweren Giganten aus dem Betriebsgelände auf die Straße durch Kümmersbruck bei Amberg in der Oberpfalz. Anna soll bei einem Landwirt Wintergerste dreschen. Der Weg zu dessen Äckern führt durch eine Wohnsiedlung. An einer Straßenseite parken Autos. Annas Mähdrescher ist dreieinhalb Meter breit und mit dem angehängten Schneidwerk 17 Meter lang. Wenn jetzt einer falsch geparkt hat, steckt sie fest. Angespannt blickt sie nach links zu den parkenden Autos herunter, nach rechts auf die Gartenzäune.

"Das ist schon sehr eng, also der Puls steigt da natürlich. Da kriegt man automatisch Stress. Man möchte nicht irgendwo hängen bleiben, nicht am Zaun, nicht am Auto. Oftmals ist es dann auch noch so, dass ein Auto so schlecht steht, dass man wirklich gar nicht dran vorbeikommt. Da müssen wir rückwärts wieder raus, gerade mit solchen Fahrzeugen teilweise unmöglich", so beschreibt Anna Metschl ihre Fahrt durch Dörfer und auf Landstraßen.

Fahrzeuge werden immer größer und breiter

Anna Metschl hat vom Landratsamt eine "Überbreitensondergenehmigung", sie hat rotweiß gestreifte Begrenzungsmarkierungen am Mähdrescher und eine gelbe Rundumleuchte. Die junge Frau bewegt sich verkehrsrechtlich auf sicherem Grund. Trotzdem kommt es zu schwierigen Situationen, wenn Autofahrer und Anwohner keine Rücksicht nehmen. "Wir haben es in anderen Ortschaften auch schon probiert mit Zettel einwerfen: 'Ernte steht an, bitte nehmen Sie Rücksicht. Parken Sie ihr Auto nah genug am Rand oder woanders, dass wir in der Erntezeit nicht in diese Situation kommen'. Hat aber erstaunlich wenig gebracht. Und es ist auch immer schwierig, alle auf dem Laufenden zu halten", so Metschl weiter.

Mehr Rücksicht aufeinander nehmen

Eine andere kritische Situation erlebt Anna außerhalb der Ortschaft, auf der Landstraße. Anna hat immer Angst, wenn sie rechts blinke. Oft denken Autofahrer hinter ihr, dies sei ein Zeichen zum Überholen. Das kann zu einer brenzligen Situation führen. Mähdrescher und andere große Landmaschinen scheren beim Rechtsabbiegen zwangsläufig erst mal nach links aus. Annas Mähdrescher fährt mit dem linken Reifen ohnehin schon auf der Gegenfahrbahn, für Überholer wird es knapp, also blickt sie, sieht in den Rückspiegel und schwenkt vor dem Abbiegen so weit nach links, dass die Fahrbahn kurzfristig komplett gesperrt ist. Viele Autofahrer schütteln mit dem Kopf, manche äußern sich mit aggressiven Gesten.

Das muss sich ändern, meint Martin Gehring, Verkehrsexperte der Bayerischen Maschinenringe. Das größte Missverständnis sei eigentlich kein Missverständnis, sondern einfach ein Kommunikationsproblem, meint er. "Wir reden zu wenig miteinander. Jeder sieht nur sich selber und nimmt gefühlt zu wenig Rücksicht. Das betrifft aber beide Seiten."

Aufklärungskampagne gestartet

Die in den Maschinenringen organisierten Landwirte und der Bundesverband der Lohnunternehmer haben zusammen mit dem Bauernverband eine Aufklärungskampagne mit Kurzfilmen gestartet. Übers Internet, auf Youtube und in sozialen Medien sollen die Filme um Verständnis und Rücksicht werben.

Die Filme haben die Branche einen sechsstelligen Betrag gekostet, werden aber nach Auskunft des Maschinenring-Verkehrsexperten sehr gut angenommen. Bei den Landwirten und Fahrern der Lohnunternehmen komme man mit Schulungen und mit Verhaltensregeln nach einem so genannten "Fahrer-Knigge" voran. Oft sind einfach nur Wissenslücken zu schließen. Im Umgang mit Fahrradfahrern etwa. Die Zahl der Radler steigt seit dem Corona-Ausbruch rasant. Besonders jene mit Elektro-Fahrrad werden für Landwirte zum Problem. Die E-Biker sind flott unterwegs. Beim Überholen müsste ein Traktor zwei Meter Mindestabstand halten. Geht fast nie, meint die E-Bikerin Eva Neumann aus Brünntal bei Amberg: "Man erlebt es ja auch als Autofahrer, dass die Radlfahrer sehr rücksichtslos sind oft. Sie meinen, sie sind da der Herr im Haus. Also gehen nicht auf die Seite. Erlebt man immer wieder. Aber es gibt natürlich auch viele, die Rücksicht nehmen", so die E-Bikerin.

Theoretisch umsetzbar - praktisch selten

Eva Neumann weiß wie es geht: Wenn der Traktor von hinten kommt, bei passender Gelegenheit anhalten, runter von der Fahrbahn, wenn das ohne Gefahr möglich ist. So ein landwirtschaftliches Gerät sei schon ein Riesengerät, aber für sie habe es Vorrang, da der Landwirt nur seinem Job nachgehe.

Umgekehrt müssen Landwirte mit dem Traktor anhalten, wenn auf enger Straße Radfahrer entgegenkommen. Nur so lässt sich der vorgeschriebene Sicherheitsabstand einhalten. In der Praxis funktioniert das noch zu selten. Die Traktorfahrer bekommen branchenintern die nötige Aufklärung und bei Bedarf auch auf gut bayerisch "mal eine auf den Deckel". Martin Gehring von den Bayerischen Maschinenringen: "Im Maschinenring, gerade wenn der in irgendeiner einer Häckselkette oder in irgendeiner Logistikgeschichte mit eingebaut ist, dann wird der Fahrer eben ausgetauscht, dann fährt der nicht mehr. Das passiert sehr selten, ist nicht unser Ziel, aber wenn es nicht anders geht, dann muss man auch zu harten Maßnahmen greifen."

Und wer weist mal die Radler zurecht?

Die Radfahrer fühlen sich auf Feldwegen und Straßen immer öfter im Vorrecht, beschreibt Martin Gehring seine täglichen Erfahrungen. Verstärkt sucht er nun den Kontakt zu Fahrrad-Organisationen, um sich auszutauschen und für gegenseitige Rücksichtnahme zu werben. Zwar stagnieren aktuell die Verkehrs-Unfall-Zahlen mit Landmaschinen, aber die rasant zunehmenden Elektro-Radler bereiten der Agrarbranche Sorgen. Schließlich beginnt jetzt erst die Ernte. Und bei schönem Wetter sind Radler und Erntegiganten gleichermaßen unterwegs.