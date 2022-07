Mähdrescher fangen bei Hitze in Oberfranken Feuer

Bei sommerlichen Temperaturen von zum Teil über 30 Grad mussten am Wochenende die Feuerwehren in zwei Fällen ausrücken, weil im Landkreis Kulmbach und im Landkreis Lichtenfels zwei Mähdrescher in Flammen ausbrachen.

160.000 Euro Sachschaden nach Mähdrescher-Bränden

Beim Brand des Mähdreschers in Wirsberg im Landkreis Kulmbach ist Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Samstag ein Getreidefeld in Sessenreuth, einem Gemeindeteil von Wirsberg, aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen griffen laut Polizei auf den Mährescher über. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehren konnten den Brand schließlich löschen.

Am Sonntagabend führte ein 41-Jähriger Drescharbeiten auf einem Feld bei Hochstadt am Main im Landkreis Lichtenfels durch, als der Mähdrescher im Bereich des Auswurfschachtes plötzlich Feuer fing. Dieses verbreitete sich laut Polizei aufgrund des Windes rasch über das gesamte Feld und den Mähdrescher. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf 10.000 Euro geschätzt.