Mädchen von Autofahrer angefahren, verletzt und beschimpft

Ein Unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag ein 12-jähriges Mädchen in Siegenburg im Landkreis Kelheim zuerst angefahren, dann beschimpft und ist dann auch noch geflüchtet. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt.

Fahrer war wohl zu schnell unterwegs

Das Mädchen wollte zusammen mit einer Freundin die Ingolstädter Straße zur Tankstelle überqueren. Der Autofahrer, der wohl zu schnell unterwegs war, touchierte das 12-jährige Mädchen, die daraufhin zu Boden fiel. Daraufhin soll der Fahrer laut Aussage des Mädchens ausgestiegen sein und sie beschimpft haben. Dann stieg er wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Kreisverkehr davon. Hierbei überfuhr er den rechten Fuß des Mädchens.

Die 12-Jährige erlitt eine Quetschung des rechten Fußes und wurde von ihren Eltern ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet.

Beschreibung des Fahrers

Die Polizei sucht jetzt nach einen dunkelblauen Audi. Auf dem Heck des Fahrzeugs sollen sich weiße, quadratische Aufkleber befunden haben.

Der Fahrer soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Laut Mitteilung der Polizei ist er rund 175 Zentimeter groß. Er hatte blond/rote Haare und einen Vollbart. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei melden.