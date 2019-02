11.02.2019, 07:45 Uhr

Mädchen stürzt beim Schneeschuhwandern 100 Meter in die Tiefe

Ein dramatischer Unfall hat sich offenbar am Sonntagnachmittag am Spitzingsee ereignet. Ein zehnjähriges Mädchen ist beim Schneeschuhwandern einem Medienbericht zufolge etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt.