Mädchen stirbt bei Auffahrunfall auf A9

Wie die Polizei mitteilte, war heute Morgen (15.08.19) auf der A9 ein Mann mit zwei Kindern in seinem Wagen zwischen Schnaittach und Hormersdorf in Richtung Berlin unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er dabei auf einen auf dem Standstreifen stehenden Pannen-Lastwagen auf. Durch den Aufprall wurden der Mann und der Junge im Wagen schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Für das Mädchen kam jede Rettung zu spät. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Berlin komplett.

A3 bei Tennenlohe wegen Unfall gesperrt

Ebenfalls am Morgen kam es zu einem schweren Unfall auf der A3 zwischen der Ausfahrt Tennenlohe und dem Autobahnkreuz Fürth. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 8.30 Uhr ein Auto in Richtung Würzburg im Baustellenbereich durch die Mittelleitplanke gebrochen und hat sich überschlagen. An dem Unfall soll außerdem ein Lastwagen beteiligt gewesen sein. Alle Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt, so die Polizei. Auch die A3 wurde in beide Richtungen gesperrt.