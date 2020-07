Mädchen gegen Kopf geschlagen: Polizei Würzburg sucht Zeugen

In Zell am Main im Landkreis Würzburg haben zwei Mädchen ein anderes Mädchen angegriffen und mehrfach gegen den Kopf und gegen den Bauch geschlagen. Nach Angaben der Polizei kam die Zwölfjährige mit Verletzungen in eine Kinderklinik.

Nach Angriff: Polizei Würzburg sucht Zeugen

Nach dem Angriff gestern Abend am Skaterplatz in Zell sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die beiden Angreiferinnen waren etwa 14 bis 15 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Eine der beiden war blond, die andere brünett. Beiden hatten weiße Kleidung an. Wer der Polizei weiterhelfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0931/457 16 30 melden.