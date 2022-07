Mädchen für Technik begeistern: "Girls' Day Akademie" in Ansbach

Um Frauen schon in jungen Jahren für Technik zu begeistern und ihr Interesse an der Metall- und Elektroindustrie zu wecken, haben die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm gemeinsam mit der bayerischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit das Projekt "Girls' Day Akademie" an den Start gebracht. Zum Abschluss in der Robert Bosch GmbH zogen alle Beteiligten eine positive Bilanz. Dabei stellten die Schülerinnen ihre Projektarbeiten vor und sprachen über ihre Erfahrungen.

Metall- und Elektroindustrie: Nur 1/4 der Beschäftigten weiblich

Derzeit seien rund 25 Prozent der Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie weiblich. Dieser Anteil sei zu gering, sagte bayme vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Wir erhöhen ihn, indem wir mit frühzeitiger Berufsorientierung die Technikbegeisterung von Frauen schon in jungen Jahren wecken und sie auf die vielfältigen Karrierechancen in der bayerischen M+E Industrie aufmerksam machen", so Bossardt weiter.

Jungen Frauen Einblicke in Forschung und Technik ermöglichen

In der Region Mittelfranken haben sich in diesem Schuljahr drei Schulen sowie neun Unternehmen an der "Girls' Day Akademie" beteiligt. In ganz Bayern laufen derzeit 17 dieser Akademien als Kooperationsmodell zwischen Schulen und Betrieben einmal pro Woche neben dem Unterricht, so Bossardt. Ziel sei es, Rollenklischees aufzubrechen, junge Frauen zu ermutigen, ihre Stärken zu nutzen und sich nach der Schule für einen sogenannten MINT-Beruf zu entscheiden, sagte Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.

Im Rahmen der Akademie sammeln die Mädchen praktische Erfahrungen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

"Wir sind damit auf dem richtigen Weg, dass Berufswahl stärkenorientiert und nicht rollenstereotyp erfolgt." Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) warnte, dass der Mangel an Fachkräften eine Wachstumsbremse für unsere Wirtschaft quer durch alle Branchen sei. Daher müsse das vorhandene Arbeitskräftepotenzial besser ausgeschöpft werden. Wie das für die oft als typische Männerdomäne geltenden MINT-Berufe gelingen könne, zeige die "Girls' Day Akademie", so Aiwanger weiter.