Mädchen fällt aus Sessellift

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte der Vorfall am Oberjoch in Bad Hindelang. Dem Mädchen gelang es beim Einsteigen in den Lift nicht, sich auf den einfahrenden Sessel zu setzen. Offenbar konnte die Siebenjährige dem Sessel aber auch nicht mehr ausweichen: Sie wurde erfasst und mitgeschoben.

Aufmerksamer Skifahrer verhindert Schlimmeres

Zum Glück hatte schon ein anderer Skifahrer auf dem Sessel Platz genommen. Der Mann hielt das Mädchen fest, so gut es ging. Er schaffte es zwar nicht, sie auf den Sessel zu ziehen oder bis zur Bergstation festzuhalten.

Jedoch konnte er verhindern, dass das Mädchen unkontrolliert abstürzt. Die Siebenjährige musste nach dem Vorfall am Montag im Krankenhaus behandelt werden, das sie allerdings nach kurzem Aufenthalt verlassen konnte.

Ermittlungen gegen Liftangestellte und Skilehrerin

Beamte der Alpinen Einsatzgruppe ermitteln nach dem Zwischenfall gegen zwei Angestellte des Liftbetreibers und eine Skilehrerin. Das Mädchen hatte an einem organisierten Skikurs teilgenommen, wurde aber laut Polizei beim Einsteigen in den Lift nicht beaufsichtigt.

Unfälle in Tirol und im Erzgebirge

Erst im Dezember war ein Mädchen im Erzgebirge aus einem Sessellift gestürzt. Das Kind war etwa 100 Meter nach dem Start aus der Gondel gerutscht und rund neun Meter in die Tiefe gefallen. Die Sechsjährige wurde schwer verletzt. Auch in Tirol stürzte im Dezember ein Kind aus dem Sessellift und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.