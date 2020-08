Mädchen aus Freising seit vergangenem Freitag vermisst

Seit Freitag (28.08.20) wird die 16-jährige Neda vermisst. Sie hat vermutlich zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr am Morgen die elterliche Wohnung im Norden von Freising verlassen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, auch mit Suchhunden der Rettungshundestaffel, verliefen erfolglos. Derzeit weiß niemand, wo das Mädchen steckt.

Ist die junge Freisingerin schon im Ausland?

Nedas Eltern glauben, dass die 16-Jährige zusammen mit ihrem vier Jahre älteren Freund aus Niederbayern unterwegs ist. Laut Polizei könnten sich die beiden nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen ins Ausland abgesetzt haben.

Schlankes, kleines Mädchen mit roten Haaren

Neda ist sehr schlank, etwa 154 cm groß, hat längere, rötlich gefärbte Haare und ist vermutlich mit einem rosa T-Shirt, einer grauen Jogginghose mit der Aufschrift "Sport" an der Seite, sowie weiß/rosa farbigen Turnschuhen bekleidet. Sie trägt einen schwarzen Rucksack bei sich, auf dem sich das Motiv einer Wassermelone befindet. Die Polizei in Freising bittet alle, die das Mädchen gesehen haben, um Hinweise unter folgender Nummer: 08161/53 050.

Ausgerissen - verlaufen - entführt

Wenn Kinder nicht mehr nach Hause kommen, kann das viele Gründe haben: Manche reißen schlichtweg von zuhause aus, manche verirren sich auf dem Heimweg oder werden in einen Unfall verwickelt. Schlimmstenfalls fallen sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer oder werden entführt.

Für vermisste Kinder ist immer Polizei zuständig

Von der Vermisstenmeldung bis zum Fund oder bis zum Fall für die Mordkommission ist in Bayern die Polizei zuständig. Die Vermisstenmeldung nimmt die Schutzpolizei entgegen. Wird der Vermisste nicht gefunden und ein Verbrechen vermutet, wechselt der Fall an die zuständige Dienststelle, etwa die Mordkommission.

Schnelles Handeln ist wichtig

Wird jemand im Freistaat vermisst, muss schnell gehandelt werden. Erste Anlaufstelle ist immer die Schutzpolizei in den örtlichen Polizeidienststellen. Diese schaltet dann bei Bedarf die Kriminalpolizei ein.

In München kommt ein Vermisstenfall spätestens mit einem Fahndungsaufruf zur Vermisstenstelle, dem Kommissariat 14. Dort teilt der Leiter einen Sachbearbeiter ein, der den Fall in Eigenregie bearbeitet. Ist ein Kind verschwunden, läuft sofort eine großangelegte Suche an. Mit der Fahndung wird die Kripo eingeschaltet, die eine Suchaktion in Auftrag gibt oder die Schutzpolizei Zeugen befragen lässt.