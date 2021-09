Made in Franken: Mobile Trinkwasseranlage für Ahrweiler

Zwei große Schiffscontainer sollen von Stettfeld in Unterfranken nach Ahrweiler in Reinland-Pfalz gebracht werden. Diese beiden Container enthalten eine mobile Trinkwasseranlage, die das verschmutze Wasser in der Region filtert. Klaus Strätz, Geschäftsführer der Firma Enwat, hat vor rund drei Wochen mit seinem Team angefangen, die Anlage zu konstruieren und aufzubauen. Diese soll in Ahrweiler die bestehende Trinkwasseranlage ersetzen, weil diese saniert werde.

Mobile Anlage filtert Wasser dreifach

In der mobilen Containeranlage wird das verschmutze Wasser mit einer Pumpe angesaugt und durchläuft mehrere Filterungen. Das Herzstück ist ein Ultrafilter. Durch diesen Filter, der eine Porengröße von 20 Nanometer besitzt – ein Nanometer hat die Länge eines Milliardstel Meters –, würden keine Viren und Bakterien hindurchpassen, meint Strätz. Danach werde das Wasser mit Aktivkohle und UV-Licht gefiltert. Nach dreifacher Filterung sei das Wasser auch ohne Chlor wieder trinkbar.

Trinkwasseranlage für Ahrweiler muss Probelauf bestehen

Doch bevor die Anlage kommende Woche in Rheinland-Pfalz in Betrieb geht, muss sie noch getestet werden. "Wir machen nun noch einen ersten Probelauf und müssen schauen, dass die Parameter stimmen. Druck, Durchfluss und dann nochmal auf undichte Stellen überprüfen", erklärt Techniker Hannes Bauer. Das Team steuert die Anlage über einen Computer. Dabei ist höchste Konzentration erforderlich, denn wenn an einer undichten Stelle Wasser entweicht, könnten die Container innerhalb von Sekunden volllaufen. "Die Mengen an Wasser, die hier im Container kreisen, das ist Irrsinn. Die Leitungen sind auch sehr stark, da ist vier bar Druck drauf", so Strätz.

Rheinland-Pfalz: Trinkwasser für 40.000 Menschen

Die Testung der Anlage läuft ohne Probleme. Geschäftsführer Klaus Strätz ist zufrieden. Die Anlage kann wie geplant nach Ahrweiler transportiert werden. "Wir sind sehr stolz und meine Leute haben sich echt reingekniet, um das in dieser kurzen Zeit hinzukriegen", so der Geschäftsführer.

Bevor die Trinkwasseranlage in Ahrweiler anläuft, wird das Wasser vor Ort nochmal vom Gesundheitsamt geprüft. Dann kann die mobile Anlage aus Unterfranken Trinkwasser für 40.000 Menschen filtern.