"Made in Bayreuth": Die Batterie der Zukunft

Über ein Mikroskop gebeugt sitzt Felix Schomburg. Er untersucht gerade eine dünne Folie, die an feines Sandpapier erinnert. Tatsächlich ist es Teil einer Batterie. Und um die dreht sich am Batterieforschungszentrum der Uni Bayreuth, kurz BayBatt, alles. Schomburg ist bereits Elektroingenieur und hat in der Industrie gearbeitet. Jetzt will er sich zu einem Spezialisten für Speichertechnik weiterbilden. Seine Zukunftsaussichten sollten gut sein, denn die Speichertechnik ist wesentlich für die Energiewende.

Platzsparend, leistungsstark und ökologisch

"Die Industrie steht schon vor unserer Tür und will wissen, was wir hier treiben ", sagt der Direktor des BayBatt, Professor Michael Danzer. Kooperationen mit Firmen wie Siemens und dem Fraunhofer Institut bestehen bereits, die großen Batteriespeicher in Wunsiedel sind ebenfalls Teil des Forschungsverbundes. Neben Firmen werden auch Privatanwender immer mehr Batteriespeicher benötigen. Und das möglichst platzsparend, leistungsstark und ökologisch.

"Egal ob Handy, Smartwatch, Fahrzeug oder große stationäre Batterien, die wir für die Energiewende brauchen. Batterien sind wirklich ein Gamechanger. Wir werden sie im immer größerem Maße brauchen." Professor Michael Danzer, Direktor BayBatt

Neue Studiengänge seit Oktober

Mit der Gründung des BayBatt vor vier Jahren reagierte die Universität Bayreuth auf den Nachholbedarf im Bereich der Batterieentwicklung in Deutschland. Ab sofort wird an einem neuen Standort im Industriegebiet geforscht. Auf 7.000 Quadratmetern und vier Etagen mit neuen Räumen. Seit Oktober gibt es außerdem zwei neue Studiengänge, englisch und deutschsprachig. Ausgebildet wird im Masterstudiengang von Batteriechemie über Batterietechnik bis in die Systemtechnik hinein. "Am Ende wollen wir ausgebildete Fachleute für die heimische Industrie und für die Forschung haben", so Danzer.

Recycling und Nachhaltigkeit

Auch PV-Anlagen oder E-Mobilität, beziehungsweise Autobatterien, sind Teil der Forschung. Die werden wohl künftig aus Zellmodulen bestehen, damit bei einem Defekt nicht gleich die ganze Batterie ausgetauscht werden muss. Zentrale Aspekte dabei auch: Recycling und Nachhaltigkeit. Am BayBatt gehe man einen Schritt weiter, so Professor Michael Danzer. Man wolle höherwertige Recyclingkonzepte: austauschbare Teile und die Möglichkeit Batterien weiter verwenden, bevor sie endgültig ins materielle Recycling kommen.